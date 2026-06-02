SouverainetÃ© Ã©nergÃ©tique : Volterres et BKW scellent leur union pour proposer un modÃ¨le d’Ã©lectricitÃ© verte et locale

Ce n’est plus un projet, c’est officiel. Le fournisseur dâ€™Ã©lectricitÃ© franÃ§ais Volterres et lâ€™Ã©nergÃ©ticien europÃ©en BKW SA annoncent la signature dÃ©finitive de leur alliance. BKW acquiert 100 % des parts de Volterres. Objectif affichÃ© : bousculer le marchÃ© de l’Ã©nergie en combinant la puissance financiÃ¨re d’un gÃ©ant europÃ©en et l’agilitÃ© technologique d’un pionnier de la transition Ã©nergÃ©tique Ã forte dimension renouvelable et localeÂ !

Face Ã l’urgence climatique et aux crises d’approvisionnement, le marchÃ© franÃ§ais ne peut plus se contenter de promesses de mix Ã©lectrique bas carbone et rÃ©siliant. En unissant leurs forces, Volterres et BKW crÃ©ent un nouvel acteur majeur capable de rivaliser directement avec les fournisseurs historiques. Â« Jâ€™ai fondÃ© Volterres avec la conviction forte que la fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© est un maillon essentiel pour le dÃ©veloppement des ENR. Je suis ravi quâ€™une nouvelle phase sâ€™ouvre afin de poursuivre lâ€™aventure de cette pÃ©pite qui a dÃ©jÃ bien grandi, et Ã laquelle je resterai associÃ©, comme conseiller auprÃ¨s du comitÃ© stratÃ©gique Â» souligne Antoine Nogier, fondateur de Volterres.

DÃ©passer le statu quo Ã©nergÃ©tique

Cette intÃ©gration verticale a pour vocation de changer la donne pour les entreprises et les collectivitÃ©s. L’adossement de Volterres Ã BKW lui assure une puissance financiÃ¨re totale. Il sÃ©curise les coÃ»ts d’approvisionnement sur les marchÃ©s de gros et garantit une soliditÃ© Ã©conomique Ã toute Ã©preuve. L’expertise de BKW, dÃ©jÃ prÃ©sent en France depuis lâ€™acquisition de lâ€™agrÃ©gateur Hydronext devenu BKW Energie France, dans l’hydroÃ©lectricitÃ©, l’Ã©olien et le solaire alimente directement Volterres, qui en assure la valorisation transparente et certifiÃ©e auprÃ¨s des consommateurs. Pour une confiance absolue en une Ã©lectricitÃ© 100 % traÃ§ableÂ ! Â« Avec l’appui de BKW, Volterres change d’Ã©chelle. Nous apportons aux grands dÃ©cideurs ce qu’ils rÃ©clamaient : la soliditÃ© financiÃ¨re d’un acteur europÃ©en alliÃ©e Ã l’agilitÃ© et Ã la transparence d’un acteur de proximitÃ©. Nous ne sommes plus un challenger, nous proposons une nouvelle rÃ©fÃ©rence Â» prÃ©cise Alexis Bouanani, Directeur GÃ©nÃ©ral de Volterres

Le choix du local

Contrairement aux offres standardisÃ©es des gÃ©ants du secteur, le modÃ¨le Volterres repose sur le dÃ©veloppement de boucles locales Ã©nergÃ©tiques permettant la mise en valeur et lâ€™acceptabilitÃ© des projets EnR Ã lâ€™Ã©chelle des territoires. Et Stefan Sewckow, Executive Vice President Energy Markets chez BKW de conclureÂ : Â« Lâ€™acquisition de Volterres sâ€™inscrit parfaitement dans notre stratÃ©gie de croissance franÃ§aise et europÃ©enne. En combinant nos compÃ©tences en gestion de lâ€™Ã©nergie et notre prÃ©sence sur les marchÃ©s de gros avec l’expertise digitale et commerciale de Volterres, nous pouvons offrir une solution complÃ¨te locale et transparente aux acteurs franÃ§ais engagÃ©s dans la transition Ã©nergÃ©tique. Â»