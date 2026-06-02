Ã€ Brion (36), les habitants invitÃ©s Ã  devenir acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique via du solaire Ã  prix rÃ©duit

Ã€ lâ€™occasion de la construction du futur parc Ã©olien de Brion dans lâ€™Indre (rÃ©gion Centre-Val deÂ Loire), le producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables Valeco a lancÃ©, Ã destination des habitants de la commune, une campagne de distribution de kits dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie gratuits et de panneaux solaires Ã tarif rÃ©duit. Une initiative concrÃ¨te pour associer directement les citoyens aux projets de transition Ã©nergÃ©tique de leur territoire.

Alors que le parc Ã©olien de Brion sera mis en service dÃ¨s 2027, la sociÃ©tÃ© Valeco a dÃ©ployÃ© deux mesures dâ€™accompagnement pour permettre aux habitants de la commune de mieux maÃ®triser leur consommation dâ€™eau et dâ€™Ã©lectricitÃ©, tout en produisant de lâ€™Ã©nergie verte.

Le solaire sâ€™invite dans les foyers des Brionnais

ConcrÃ¨tement, ils ont pu acquÃ©rir un panneau solaire individuel de type Â« plug & play Â» pour un reste Ã charge de seulement 25 euros. Simples Ã installer, ces Ã©quipements se branchent directement sur une prise Ã©lectrique classique et permettent de produire une partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© consommÃ©e au quotidien. En complÃ©ment, un kit dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie (eau et Ã©lectricitÃ©) a Ã©tÃ© offert Ã chaque foyer inscrit dans le dispositif, comprenant des aÃ©rateurs pour robinets, un rÃ©gulateur de dÃ©bit pour douche, une ampoule LED, un programmateur Ã©lectrique ainsi quâ€™un bas de porte-isolant.

Deux journÃ©es de distribution organisÃ©es

Les habitants ayant effectuÃ© la demande ont pu rÃ©cupÃ©rer leurs Ã©quipements lors de deux sessions de distribution organisÃ©es Ã la mairie de Brion le mardi 27 mai et le mardi 2 juin derniers. Ã€ ce jour, 125 foyers ont rÃ©pondu favorablement Ã cette dÃ©marche. Ces temps de rencontre ont par ailleurs permis aux Ã©quipes de Valeco dâ€™Ã©changer avec les habitants autour du projet Ã©olien. Une visite du chantier sera par ailleurs organisÃ©e Ã lâ€™automne 2026 afin de permettre aux Ã©lus de dÃ©couvrir lâ€™avancement des travaux et les diffÃ©rentes Ã©tapes de construction du parc.

Faire de la transition Ã©nergÃ©tique un projet commun

Â« Produire de lâ€™Ã©nergie renouvelable est une Ã©tape, mais permettre Ã chacun de sâ€™en emparer en est une autre. Avec ce deuxiÃ¨me parc Ã©olien construit par Valeco en Centre-Val de Loire, nous poursuivons notre engagement en faveur dâ€™une production plus autonome, en veillant Ã ce que cette dynamique bÃ©nÃ©ficie aussi directement aux habitants, de maniÃ¨re simple et concrÃ¨te. En permettant Ã chacun de devenir acteur de sa production et de sa consommation dâ€™Ã©nergie, nous dÃ©fendons un modÃ¨le de transition Ã©nergÃ©tique ancrÃ© durablement dans le quotidien des Brionnaises et des Brionnais Â», explique Jean-Paul Dombret, Coordinateur rÃ©gional Centre-Val de Loire.