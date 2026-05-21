SouverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, solaire pilotable et stockage : la nouvelle donne en Pays de Loire

Dans un monde oÃ¹ l’instabilitÃ© gÃ©opolitique a replacÃ© l’Ã©nergie au rang de prioritÃ© stratÃ©gique, une rÃ©ponse locale, concrÃ¨te et opÃ©rationnelle existe, et elle tourne en ce moment mÃªme Ã CandÃ©. Energies de Loire vous invite Ã en Ãªtre les tÃ©moins direct le Jeudi 28 mai 2026 Ã 11h.

Sur le site de CandÃ©, Energies de Loire ne prÃ©sente pas une maquette ni une simulation : vous Ãªtes sur un site en exploitation rÃ©elle. Les installations tournent, les Ã©quipes sont prÃ©sentes, et les chiffres sont ceux du terrain.

11h45 : Parcours dÃ©couverte (1h)

Visite guidÃ©e au cÅ“ur des installations en fonctionnement : ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques, batterie de stockage, bornes de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques alimentÃ©es par l’Ã©nergie solaire produite sur site, EMS (Energy Management System), autoconsommationâ€¦ Le site pilote d’Energies de Loire, avant dÃ©ploiement chez ses clients.

12h45 : ConfÃ©rence (30 min)

Â« L’Ã©nergie du territoire contre l’instabilitÃ© du monde : souverainetÃ© locale, solaire pilotable et stockage â€” la nouvelle donne Ã©nergÃ©tique Â»

Avec la participation du CrÃ©dit Agricole Atlantique VendÃ©e, partenaire et client d’Energies de Loire. Une prise de parole croisÃ©e, ancrÃ©e dans le retour d’expÃ©rience rÃ©el.

13h15 : DÃ©jeuner sur le terrain

Ã‰changes libres autour de produits locaux avec les fondateurs et les Ã©quipes. L’occasion de creuser les sujets techniques, Ã©conomiques ou de territoire.