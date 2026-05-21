Toitures solaires : TERRE ET LAC sÃ©curise un financement de 50 Mâ‚¬ auprÃ¨s de RGREEN INVEST

TERRE ET LAC sÃ©curise un financement de 50 millions dâ€™euros auprÃ¨s de RGREEN INVEST pour soutenir le dÃ©veloppement et la construction dâ€™un portefeuille solaire de 245 centrales solaires en toiture en France. Un projet stratÃ©gique au service du changement dâ€™Ã©chelle industrielleÂ !

Â« Ce financement marque une nouvelle Ã©tape dans le dÃ©ploiement de notre portefeuille solaire. Il nous permet dâ€™exÃ©cuter des projets Ã lâ€™Ã©chelle industrielle tout en maintenant les standards opÃ©rationnels qui fondent le modÃ¨le de TERRE ET LAC. Sâ€™associer Ã un spÃ©cialiste de la dette dÃ©diÃ©e Ã la transition Ã©nergÃ©tique, capable dâ€™apporter rÃ©activitÃ© et expertise de structuration au bon moment constitue un levier clÃ© pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de nos projets Â» commente Alexis Sloane Courtillon, Directeur des investissements de TERRE ET LAC. Â

TERRE ET LAC continue de renforcer sa position dâ€™acteur clÃ© du marchÃ© solaire franÃ§ais

Cette opÃ©ration permet Ã TERRE ET LAC de poursuivre la prochaine Ã©tape de sa stratÃ©gie de croissance, en accÃ©lÃ©rant le dÃ©ploiement de ses capacitÃ©s de production et en renforÃ§ant son ancrage territorial. Ce portefeuille, le plus important jamais dÃ©veloppÃ© par TERRE ET LAC Ã ce jour, est principalement composÃ© dâ€™installations photovoltaÃ¯ques en toiture, reprÃ©sentant une capacitÃ© totale de production dâ€™Ã©nergie verte de 74 MWc (MÃ©gawatt-crÃªte), soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 17 500 foyers. Sâ€™appuyant sur un portefeuille important de projets en dÃ©veloppement et un modÃ¨le opÃ©rationnel intÃ©grÃ©, TERRE ET LAC continue de renforcer sa position dâ€™acteur clÃ© du marchÃ© solaire franÃ§ais, en conjuguant ancrage territorial et savoir-faire industriel sur des projets de grande ampleur dans des environnements complexes.

Un financement structurÃ© et adaptÃ© aux besoins des projets

A travers ce financement flexible et de courte durÃ©e, RGREEN INVEST apporte la rapiditÃ© dâ€™exÃ©cution, lâ€™agilitÃ© et lâ€™expertise de structuration nÃ©cessaires Ã une Ã©tape clÃ© du cycle de vie des projets, permettant Ã TERRE ET LAC dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de ses projets et de sÃ©curiser ses approvisionnements. Â« La transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne est entrÃ©e dans une nouvelle phase oÃ¹ les infrastructures Ã©nergÃ©tiques ne constituent plus uniquement un impÃ©ratif environnemental, mais Ã©galement une prioritÃ© stratÃ©gique en matiÃ¨re de souverainetÃ© et de compÃ©titivitÃ©. Ã€ travers INFRABRIDGE IV, nous proposons des solutions de financement relais sur mesure permettant Ã des acteurs industriels solides comme TERRE ET LAC dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de leurs projets Ã grande Ã©chelle, avec lâ€™agilitÃ© et la sÃ©lectivitÃ© requises dans le contexte actuel de marchÃ© Â» ajoute Mathilde Ketoff, Partner et Head of Debt chez RGREEN INVEST.

Â«Â La pertinence de combiner un soutien en capital de long terme avec des solutions de financement flexibles et de court termeÂ Â»

Cette opÃ©ration fait suite Ã un financement initial de 70 millions dâ€™euros annoncÃ© en mai 2025, et marque le deuxiÃ¨me financement conclu depuis lâ€™entrÃ©e au capital du gestionnaire dâ€™investissement en infrastructures INFRANITY au sein de TERRE ET LAC en 2023. Et Romain Le Melinaidre, Executive Director, Equity Investments chez INFRANITY de conclureÂ : Â« Le financement apportÃ© par RGREEN INVEST renforce encore la capacitÃ© de TERRE ET LAC Ã concrÃ©tiser ses ambitions de croissance. Cette opÃ©ration illustre la soliditÃ© du modÃ¨le du groupe ainsi que sa capacitÃ© Ã dÃ©ployer des projets Ã grande Ã©chelle sur un portefeuille solaire vaste et diversifiÃ©. Elle dÃ©montre Ã©galement la pertinence de combiner un soutien en capital de long terme avec des solutions de financement flexibles et de court terme Ã des Ã©tapes clÃ©s du cycle de vie des projets. Â»