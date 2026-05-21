Crise Ã©nergÃ©tique en Europe : les Ã©conomies d’Ã©nergie solaire dÃ©passent les 10 milliards d’euros

Selon une Ã©tude de SolarPower Europe, le parc de centrales solaires europÃ©en existant a permis d’Ã©conomiser 10 milliards d’euros d’importations de gaz supplÃ©mentaires depuis le dÃ©but du conflit au Moyen-Orient cette annÃ©e.Â Avec ces 10 milliards d’euros, l’UE aurait pu installer environ 8 GW de solaire, soit 12 % de la capacitÃ© totale installÃ©e l’an dernier, ou encore 44 GWh de capacitÃ© de stockage par batteries Ã grande Ã©chelle, plus de trois fois la capacitÃ© installÃ©e l’an dernier dans ce secteur.



En mars, au dÃ©but du conflit, l’Ã©nergie solaire permettait Ã l’UE d’Ã©conomiser en moyenne 110 millions d’euros par jour. Les prix du gaz naturel sont Ã©levÃ©s depuis le 1er mars, date de l’escalade du conflit avec l’Iran. La forte perturbation du trafic maritime dans le dÃ©troit d’Ormuz et les dommages causÃ©s aux infrastructures d’Ã©nergies fossiles ont contribuÃ© Ã cette hausse. Les contrats Ã terme sur le gaz en Europe ont culminÃ© Ã plus de 60 EUR/MWh en mars, soit le double de la moyenne de 30 EUR/MWh des mois prÃ©cÃ©dents. L’Ã©volution des prix Ã moyen terme reste trÃ¨s incertaine.

Â«Â Le coÃ»t total de la crise Ã©nergÃ©tique reste Ã Ã©valuer, mais c’est un prix que l’Europe ne devrait pas avoir Ã payer. L’Ã©nergie solaire dÃ©montre les avantages d’un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique privilÃ©giant les Ã©nergies renouvelables. Les Ã©conomies rÃ©alisÃ©es depuis le 1er mars Ã©quivalent aux derniers budgets annuels de la dÃ©fense belge. Ce n’est qu’un aperÃ§u des possibilitÃ©s. La crise Ã©nergÃ©tique consÃ©cutive Ã l’invasion de l’Ukraine aurait coÃ»tÃ© 1Â 700 milliards d’euros, les factures ayant explosÃ© et les gouvernements cherchant Ã protÃ©ger les consommateurs. RÃ©duire l’impact du gaz sur les prix de gros de l’Ã©lectricitÃ© doit dÃ©sormais Ãªtre une prioritÃ© Â» analyse Walburga Hemetsberger, PDG de SolarPower Europe.

Selon un scÃ©nario Solar+ dÃ©veloppÃ© par SolarPower Europe, un dÃ©ploiement accru de l’Ã©nergie solaire et du stockage d’Ã©nergie permettrait deÂ rÃ©duire de moitiÃ© les coÃ»ts du systÃ¨me Ã©lectrique de lâ€™UE dâ€™ici 2030.Â Â Â« En diversifiant davantage notre systÃ¨me Ã©nergÃ©tique grÃ¢ce aux Ã©nergies non fossiles, nous pouvons rÃ©duire l’impact du gaz sur la fixation des prix de l’Ã©lectricitÃ©.Â AccelerateEUÂ â€‹â€‹constitue une premiÃ¨re Ã©tape, mais nous avons besoin de mesures concrÃ¨tes pour encourager rapidement un dÃ©ploiement plus important et une Ã©lectrification plus poussÃ©e de notre sociÃ©tÃ© et de notre Ã©conomie Â», a ajoutÃ© Walburga Â Hemetsberger. La Commission europÃ©enne a dÃ©voilÃ© le mois dernier son dispositif d’urgence Â« AccelerateEU â€‹â€‹Â». Ce dispositif vise Ã accÃ©lÃ©rer l’action afin de garantir un accÃ¨s Ã une Ã©nergie abordable et sÃ»re pour les citoyens et les entreprises de l’UE dans le contexte de la crise.Â