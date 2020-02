Soutenir lâ€™Industrie Solaire en Europe avec lâ€™european solar manufacturing council (esmc)

Le développement rapide de l’énergie solaire photovoltaïque (PV) au niveau mondial ouvre la voie à un mix énergétique plus propre dans les années à venir, en fournissant une énergie à faible coût et en répondant aux défis du changement climatique. Alors que le marché continue de croître, le besoin de fabrication locale a augmenté de manière significative. Le nouveau défi consiste à fournir suffisamment d’énergie renouvelable pour répondre aux besoins en électricité ainsi qu’au marché émergent de l’hydrogène vert, la solution innovante pour la mobilité, le stockage et la décarbonisation de l’industrie. Pour ce faire, il faut contrôler toute la chaîne de valeur de cette nouvelle technologie en Europe.

L’Europe demeure un leader technologique

L’Europe a été le moteur du démarrage du marché et de l’industrie photovoltaïque, mais elle a connu des difficultés lorsque les capacités de production ont explosé au début de la dernière décennie, plus rapidement encore que la demande en constante augmentation avec un TCAC (taux de croissance annuel composé) de 30 % depuis les années 1980. Cependant, l’Europe reste un leader technologique, avec d’excellents centres de recherche et plusieurs acteurs de classe mondiale dans des segments clés de la chaîne de valeur du photovoltaïque.

Tous les segments de la chaîne de valeur du photovoltaïque représentés

Pour soutenir ces entreprises et promouvoir la renaissance de l’industrie photovoltaïque en Europe, les entreprises unissent leurs forces au sein du nouveau “Conseil Européen de l’Industrie Solaire” (“European Solar Manufacturing Council”) ou ESMC. L’ESMC fait déjà pression pour la mise en place de mesures de soutien à la fabrication en Europe notamment en orientant les politiques de soutien dans le secteur de l’installation. Basé à Bruxelles, l’ESMC regroupe des entreprises actives dans tous les segments de la chaîne de valeur du photovoltaïque. Il a élu la semaine dernière son conseil d’administration officiel et nommé un secrétaire général qui dirigera l’organisation à partir du mardi 25 février.

André Langwost, avocat franco-allemand, a été nommé secrétaire général. Le conseil d’administration a été constitué comme suit :

Eicke Weber, co-président

Gaëtan Masson, Becquerel Institute, co-président

Carsten Rohr, Norsun, vice-président

Luc de Marliave, Total, administrateur

Ana Rosa Lagunas, Cener, administrateur

Stephan Abermann, AIT, administrateur

Anis Jouini, CEA INES, administrateur

Trude Nysaeter, REC, administrateur

Stefan Rinck, Singulus, administrateur

Richard Moreth, SolarUnited, administrateur

Lucas Weiss, Voltec-Solar, administrateur

Vincent Bès, EDF Photowatt, administrateur

Save the date : L’ESMC organisera sa première assemblée générale à Bruxelles, le 4 mai 2020, et mettra l’accent sur la fabrication du PV en Europe, les développements technologiques et les opportunités pour les acteurs de toute la chaîne de valeur du PV.