Les livraisons mondiales de modules de Trina Solar ont dÃ©passÃ© les 10 GW en 2019

Trina Solar vient de confirmer que ses expéditions mondiales de modules photovoltaïques avaient franchi une nouvelle étape en 2019, dépassant les 10 GW pour cette seule année. Selon le classement des expéditions de modules 2019 publié par PV InfoLink, Trina Solar s’est classée parmi les trois premiers acteurs du secteur et a maintenu son leadership mondial dans la catégorie.

En 2019, la société a battu le record mondial pour l’efficacité de conversion des cellules solaires monocristallines de type N et mono-cast i-TOPCon de type N, tout en continuant de promouvoir les solutions multi-barres, à double vitrage, bifaces et autres technologies de modules avancées, moteur de l’industrie photovoltaïque en termes d’avantages techniques.

Premier prototype de module en 210 mm sorti début 2020

En août, Trina Solar a pris l’initiative de développer des modules qui déploient la tranche de silicium de 210 mm, conformément aux tendances de l’industrie. Sur la base de décennies d’expérience en R&D et en fabrication, la société a introduit une conception unique en trois parties et multi-barres pour les modules de grande taille. Le premier prototype de module est sorti de la chaîne de production de l’entreprise au début de 2020, ce qui a considérablement accéléré la mise sur le marché des modules de grande taille.

L’activité de solutions TrinaPro de la société a connu une croissance rapide en 2019. TrinaPro propose une sélection de modules à haute efficacité de Trina Solar, qui, combinés à un algorithme de suivi biface intelligent et à un onduleur intelligent de 1500 V, peuvent améliorer efficacement l’efficacité globale du système et réduire le coût nivelé de l’électricité. Les ventes de la solution TrinaPro au cours des trois premiers trimestres de 2019 ont atteint plus de cinq fois les chiffres pour l’ensemble de 2018. TrinaPro a été déployé dans plusieurs installations photovoltaïques qui ont été mises en service en 2019, dont un parc solaire Qinghai Golmud et un système photovoltaïque à Marchihue, au Chili, bénéficiant d’une grande reconnaissance de la part des propriétaires pour leur excellente production d’électricité et la fiabilité de leur système.

PV + stockage : un gros potentiel à venir

En 2019, la société a investi dans la construction d’installations de production de cellules et de modules solaires à haut rendement à l’échelle du GW à Yiwu, Zhejiang et Suqian, Jiangsu en Chine, et a signé des accords-cadres pour la deuxième phase des projets, qui, une fois achevés en 2020, augmentera considérablement la capacité de l’entreprise.Yin Rongfang, vice-directeur général et vice-président exécutif de Trina Solar, a déclaré: “Nous sommes ravis de voir que les activités de modules et de solutions de Trina Solar ont à nouveau atteint des niveaux remarquables en termes de livraisons et ont été reconnues par les clients du monde entier.

En 2020, Trina Solar continuera de développer son activité de modules et de trackers tout en élargissant l’étendue de ses solutions énergétiques intelligentes et de nombreux projets en aval. Nous voyons également un grand potentiel pour combiner le PV et le stockage d’énergie et avons pris l’initiative en investissant dans la R&D pour répondre à la demande attendue des promoteurs des applications de l’énergie verte, Trina Solar prévoit de continuer à maintenir une croissance régulière tout en fournissant des produits et services de haute qualité aux clients du monde entier. “