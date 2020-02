REC Group lance la production de son module solaire rÃ©volutionnaire : lâ€™Alpha 72

Suite au lancement réussi du panneau solaire à 60 cellules le plus puissant au monde, la série REC Alpha, REC Group annonce le début de la production de la version à 72 cellules pour mai 2020. Avec la série Alpha 72, REC témoigne une fois de plus sa volonté d’offrir aux consommateurs une énergie solaire propre grâce à des produits haute performance innovants ainsi que sa confiance et sa reconnaissance à l’égard de la fabrication de pointe singapourienne.

REC Group, pionnier international de l’industrie solaire et héritier de la tradition scandinave, annonce le début de la production du panneau solaire REC Alpha à 72 cellules. Atteignant 450 Wp avec un rendement de 21,3 %, soit 213 watts/m², la série REC Alpha 72 sera le panneau à 72 cellules le plus puissant du marché, assurant ainsi un meilleur rendement énergétique et, par conséquent, une diminution des coûts de production de l’électricité solaire pour les utilisateurs finaux. Ce démarrage de production fait suite au succès du lancement par REC en 2019 du panneau solaire à 60 cellules le plus puissant au monde.

Une technologie qui allie hétérojonction et interconnexion

Steve O’Neil, PDG de REC Group, explique : « Notre objectif est d’offrir aux consommateurs la meilleure technologie solaire. Nous savons également que la transition énergétique dans le monde ne pourra être menée à bien qu’avec de grandes avancées. La série REC Alpha 72 est un outil essentiel pour les entreprises et les collectivités qui leur permettra précisément d’effectuer cette transition et de gagner en autonomie énergétique. » La série REC Alpha 72, qui allie la technologie des cellules à hétérojonction à la technologie avancée d’interconnexion, est idéale pour les installations commerciales et industrielles en toiture et au sol soumises à des contraintes d’espace et où le coût du système peut être considérablement réduit grâce à sa grande densité de puissance. Affichant seulement 23,5 kg, ce module REC haut de gamme assure aux installateurs une manipulation aisée et un montage plus rapide. Le cadre de 30 mm de la série Alpha 72 est en outre l’un des plus fins du marché. Résultat : un transport plus pratique avec plus de panneaux par palette et par conteneur, donc moins onéreux et, au final, plus respectueux de l’environnement.

La Série REC Alpha 72 repose donc sur une technologie innovante et une conception brevetée pour un meilleur rendement énergétique qui a pour conséquence :

Une absence de dégradation induite par la lumière (LID) et le plus bas coefficient de température de sa catégorie.

Une conception du cadre ultrarésistante avec barres de support intégrées assurant des performances élevées pendant toute la durée de vie de l’installation.

La meilleure garantie du marché, avec un minimum de 92 % de la puissance nominale garanti à la fin de la 25e année.

L’Alpha 72 est également éligible à la garantie REC ProTrust, qui inclut la garantie main-d’œuvre et est proposée par les installateurs REC Solar Professional certifiés.