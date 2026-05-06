nÃ©gaWatt en appelle Ã  une Ã©lectrification raisonnÃ©e

Lâ€™actualitÃ© rÃ©cente confirme une bascule prÃ©occupante du gouvernement franÃ§ais vers une stratÃ©gie du Â« tout Ã©lectrique Â» dont les effets pourraient s’avÃ©rer dÃ©lÃ©tÃ¨res. En affirmant que lâ€™Ã©lectrification est la seule rÃ©ponse structurelle aux crises actuelles, le plan proposÃ© il y a quelques jours ignore les principes de sobriÃ©tÃ© et d’efficacitÃ© quâ€™il avait pourtant lui-mÃªme introduits dans la Programmation pluriannuelle de l’Ã©nergie (PPE3).

En mobilisant massivement les Certificats dâ€™Ã©conomie dâ€™Ã©nergie (CEE) au service de l’Ã©lectrification des usages â€” pompes Ã chaleur, vÃ©hicules Ã©lectriquesâ€¦ â€” le gouvernement opÃ¨re un arbitrage discutable : ces fonds, dont une part finanÃ§ait jusqu’ici des actions de sobriÃ©tÃ© et de rÃ©duction de la demande (comme la rÃ©novation), sont dÃ©sormais rÃ©orientÃ©s vers l’Ã©quipement plutÃ´t que vers la baisse de la consommation.

Cette substitution est particuliÃ¨rement critique dans le bÃ¢timent, oÃ¹ privilÃ©gier lâ€™installation de pompes Ã chaleur sans traiter la rÃ©novation thermique globale risque dâ€™enfermer dans la prÃ©caritÃ© les occupants de passoires Ã©nergÃ©tiques.

L’empreinte Ã©nergÃ©tique des data centers reste par ailleurs un impensÃ© du plan : en facilitant les raccordements au rÃ©seau “au profit des projets les plus mÃ»rs”, le gouvernement risque de flÃ©cher des capacitÃ©s Ã©lectriques vers des usages numÃ©riques intensifs, au dÃ©triment de projets industriels dont la dÃ©carbonation est pourtant plus directement utile au climat.

Face Ã cette obsession simpliste qui risque de nous empÃªcher structurellement d’atteindre nos objectifs climatiques, la production d’un contre-rÃ©cit indÃ©pendant, robuste et chiffrÃ©, est une nÃ©cessitÃ© dÃ©mocratique. Le scÃ©nario portÃ© par l’Association nÃ©gaWatt offre cette cohÃ©rence indispensable en remettant l’usage et les besoins au cÅ“ur de la trajectoire Ã©nergÃ©tique (publication prÃ©vue Ã l’automne 2026).