Sortie des Trends de l’IEA PVPS lors de la confÃ©rence WCPEC 2022

La semaine dernière, la 8ème Conférence mondiale sur la conversion de l’énergie photovoltaïque s’est tenue au Milano Convention Centre à Milan. Le programme PVPS de l’Agence internationale de l’énergie y a publié le millésime 2022 de son rapport phare sur les tendances du photovoltaïque : les Trends. Décryptage !

Pour la 27ème année consécutive, le rapport IEA-PVPS Trends e été publié. Il est désormais disponible, beaucoup plus tôt dans l’année que traditionnellement. Ce document fournit l’aperçu mondial le plus complet du développement du secteur photovoltaïque, couvrant les politiques, les moteurs, les technologies, les statistiques et l’analyse de l’industrie.

8 kWc par habitant de notre planète d’ici à 2050

Le Président français actuel de PVPS, Daniel Mugnier, également très au fait des problématique du terrain en matière de solaire en France avec ses nouvelles fonctions depuis le printemps 2022 de Directeur délégué au solaire pour le bureau d’études PLANAIR, a déclaré : ” Ce rapport constitue une vraie mine d’or pour prendre la température du secteur. Alors que durant la conférence, nous apprenions que nous aurons besoin d’installer pas moins de 8 kWc par habitant de notre planète d’ici à 2050 afin de tendre vers un monde 100% renouvelable à l’échelle du globe, ce rapport du programme PVPS de l’IEA-PVPS fournit l’aperçu mondial le plus complet du développement du secteur photovoltaïque, couvrant tous les champs des possibles. Ce sera véritablement cette année un document de référence ! Et nous avons fait de gros efforts cette année pour avancer la publication des Trends de plusieurs mois pour répondre encore mieux à la demande.”

Acceptabilité du photovoltaïque

A noter que cette année, la publication fait un focus particulièrement pertinent sur l’acceptabilité du photovoltaïque, sujet éminemment sensible actuellement alors que la France mais aussi beaucoup de pays voient le solaire se déployer rapidement autour de la population.

iea-pvps.org/trends_reports/trends-2022/