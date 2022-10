Lancement de la production : les premiers panneaux de la sÃ©rie REC Alpha Pure-R en cours de fabrication

Basée en Norvège, REC Group, société internationale pionnière dans le domaine de l’énergie solaire, annonce le lancement de la production de son tout dernier panneau solaire REC Alpha Pure-R. Les premiers panneaux seront destinés aux clients qui se sont déjà manifestés, des clients convaincus par la technologie à hétérojonction (HJT) REC Alpha et l’historique d’innovation de REC Group, et qui se sont positionnés longtemps avant ce lancement en production.

Présenté en mai 2022 à l’occasion du salon Intersolar Europe, le panneau solaire REC Alpha Pure-R a été lancé en production aux premiers jours de septembre sur les nouvelles lignes de fabrication du site de REC à Singapour. Le panneau Alpha Pure-R va ainsi permettre de multiplier par deux la capacité de production de panneaux HTJ Alpha à Singapour, qui passe ainsi de 600 MW à 1,2 GW, une initiative qui souligne l’engagement de REC envers l’avenir de cette technologie.

Des livraisons déjà programmées

Les premières expéditions sont déjà prévues : bien avant le lancement de la production, REC avait déjà reçu des commandes pour le panneau solaire REC Alpha Pure-R de la part de clients aux États-Unis, en Europe et en Australie. Ces débuts prometteurs attestent de la confiance que porte le marché aux innovations de REC et à la technologie HJT Alpha. Jan Enno Bicker, CEO de REC Group, se réjouit de ce témoignage de confiance : « Nous avons fait preuve d’audace en 2019 avec la commercialisation de nos panneaux REC Alpha, les premiers équipés de la technologie HJT, en 2021 en lançant le panneau Alpha Pure sans plomb conforme à la directive RoHS, et aujourd’hui, nous réitérons. Grâce aux panneaux REC Alpha Pure-R, nous proposons un nouveau produit HJT sans plomb de 600 MW, doté de plus grandes cellules G12 dans un format compact, destiné aux installations résidentielles. Le grand nombre de commandes que nous avons reçues avant le lancement de la production confirme que nos clients font entièrement confiance aux innovations de REC et que notre tout dernier produit correspond bien à la demande. La production est en cours et nos clients à travers le monde peuvent à présent bénéficier des avantages en termes de puissance, d’encombrement et d’environnement de ce nouveau panneau solaire pour leurs installations ».

De véritables facteurs de différenciation

Le panneau REC Alpha Pure-R offre le meilleur en termes de puissance, de taille et d’empreinte environnementale. Équipé de cellules HJT G12 grand format au sein d’une conception brevetée, il offre une puissance nominale pouvant atteindre 430 Wp, dans un facteur de forme d’une surface inférieure à 2 m², preuve que les cellules G12 peuvent convenir aux installations résidentielles sur toiture où l’espace est limité. Tout comme l’innovation précédente de REC ayant remporté le prix Intersolar Award 2022, REC Alpha Pure, le panneau Alpha Pure-R sans plomb est conforme à la directive RoHS et vient renforcer la réputation de REC en tant qu’entreprise soucieuse de ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement. Le faible coefficient de température permet à ce panneau solaire de fonctionner de manière efficace, même par temps chaud. Autre nouveauté : le panneau est divisé en quatre lignes, pour une réduction de la taille des sections qui cessent de fonctionner en conditions ombragées. Résultat : le panneau est en mesure de générer encore plus d’énergie lorsqu’il est partiellement privé de lumière. À l’instar des autres panneaux solaires REC, le panneau REC Alpha Pure-R est éligible au pack REC ProTrust warranty complet, qui offre une garantie de 25 ans sur le produit, la performance et la main-d’œuvre, sous réserve de certaines conditions.

Témoignages client

Pourquoi les clients se sont-ils positionnés au plus tôt pour recevoir leur panneau REC Alpha Pure-R ? Paul Roberts, Country Manager chez Midsummer Renewables en Irlande : « La popularité des modules Alpha Pure sur le marché irlandais indique clairement l’engouement de nos clients pour la qualité. Nous sommes par conséquent impatients de recevoir le panneau REC Alpha Pure-R pour continuer notre parcours aux côtés de REC, en offrant une qualité optimale et un support performant à nos installateurs et utilisateurs finaux ».

James Hanff, Grid Connected Product Manager chez Taspac Energy en Nouvelle-Zélande : « Nous avons choisi REC et le panneau Alpha Pure-R pour proposer un module PV de première qualité sur le marché néo-zélandais. REC ne cesse d’innover et de produire des modules PV de pointe, en améliorant la durabilité des matériaux et les procédés de fabrication, et en délivrant une efficacité élevée au sein d’un design esthétique entièrement noir ».Dallin Maw, co-fondateur et Chief Elevation Officer de Summit Energy aux États-Unis : « Notre partenariat avec REC joue un rôle considérable dans notre réussite, et c’est avec grand plaisir que nous commercialisons les panneaux Alpha en Nouvelle-Angleterre. Nous sommes impatients à l’idée de poursuivre ce partenariat avec une entreprise aussi incroyable que REC et nous avons hâte d’offrir le meilleur de la technologie solaire grâce à la nouvelle gamme REC Alpha Pure-R. Nous sommes convaincus qu’il va révolutionner le marché et que cette nouvelle ligne de panneaux sera stratégique pour notre engagement sans faille envers la performance pour nos clients en Nouvelle-Angleterre ».