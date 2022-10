Lodges In Move va équiper ses lodges éco-responsables d’armoires AEA signées Sirea

Pour disposer d’une parfaite autonomie, Lodges In Move va équiper ses lodges d’armoires AEA d’autoconsommation avec stockage et de pergolas solaires conçues et réalisées par les équipes de la société tarnaise Sirea. Le lodge pilote de Lodge In Move est fabriqué à Castres. Un concentré de savoir(faire en Occitanie !

Lodges In Move, c’est l’alliance entre insolite et confort imaginée par Emmanuel Mehu pour créer des hébergements éco-responsables, à base de conteneurs maritimes recyclés, hors-réseau et donc en totale immersion dans la nature environnante. L’habitation “Lodges in Move” a été conçue pour accueillir au maximum 4 personnes. Le lodge a une superficie de 15m carrés intérieurs et 24m carrés de terrasse pour un confort optimal ! En totale autonomie, il offre aux hôtes leur propre salle de bain et cuisine.

L’armoire AEA extérieure pour les lodges

Pour parfaire l’autonomie électrique des lodges, Sirea est intervenu à 2 niveaux :

l’armoire d’autoconsommation avec 2 batteries de seconde vie

la pergola solaire avec 6 panneaux photovoltaïques de 400W

En effet, en plus d’intégrer au lodge tout le système d’autoconsommation solaire et la gestion du stockage, Sirea a aussi conçu et fabriqué le support de la pergola photovoltaïque. Le support dispose de 2 chéneaux verticaux pour protéger les panneaux et la terrasse des averses, et de joints horizontaux pour l’étanchéité.

Un accélérateur de transition énergétique pour les campings

Grâce à l’AEA, chaque lodge dispose de son propre suivi énergétique au travers de l’application MyHome&me :

Historique d’une journée sur le compte MyHome&me du lodge