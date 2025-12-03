EDP choisie par Carrefour Pologne pour un contrat PPA visant Ã  fournir de lâ€™Ã©nergie renouvelable en Pologne

Carrefour Polska, lâ€™un des plus grands rÃ©seaux omnicanaux en Pologne, et EDP, fournisseur de solutions Ã©nergÃ©tiques durables Ã long terme, annoncent la signature dâ€™un contrat PPA (Power Purchase Agreement) pour lâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© issue de sources renouvelables. GrÃ¢ce Ã ce partenariat, lâ€™Ã©nergie propre produite par les installations solaires et Ã©oliennes dâ€™EDP couvrira jusquâ€™Ã 30 % des besoins Ã©nergÃ©tiques de Carrefour en Pologne.

Le contrat entre EDP et Carrefour Pologne sâ€™inscrit dans le cadre du plan global Â« Carrefour 2026 Â», qui vise Ã rÃ©duire drastiquement la consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© dans lâ€™ensemble des magasins du groupe et Ã maximiser le recours aux Ã©nergies renouvelables, tout en soutenant la stratÃ©gie dâ€™EDP dâ€™Ã©largir son portefeuille de PPA corporate.

Un partenariat stratÃ©gique pour la transition Ã©nergÃ©tique

Dans le cadre de cet accord, lâ€™Ã©lectricitÃ© verte provenant de deux projets renouvelables gÃ©rÃ©s par EDP Renewables alimentera les sites de Carrefour Polska. EDP, qui a dÃ©jÃ dÃ©veloppÃ© plus de 1 GW de projets renouvelables en Pologne, franchit une Ã©tape majeure avec ce premier PPA corporate combinant deux technologies â€“ solaire et Ã©olien â€“ sous un mÃªme contrat, offrant ainsi une flexibilitÃ© accrue pour rÃ©pondre aux besoins spÃ©cifiques des clients. Cette collaboration sâ€™ajoute Ã un partenariat initiÃ© en 2024, lorsque EDP a signÃ© un accord pour la construction de 13 installations photovoltaÃ¯ques (650 kWc) sur les toits de supermarchÃ©s situÃ©s dans cinq provinces. Le nouveau PPA apportera 50 GWh dâ€™Ã©lectricitÃ© propre par an, permettant dâ€™Ã©viter plus de 54 000 tonnes de COâ‚‚.

Des objectifs ambitieux pour Carrefour et EDP

Carrefour sâ€™est engagÃ© Ã rÃ©duire sa consommation dâ€™Ã©lectricitÃ© de 20 % dâ€™ici 2026. En Pologne, cet objectif a Ã©tÃ© largement dÃ©passÃ©, avec une baisse de 37,03 % en novembre 2025 par rapport Ã 2019. Pour EDP, ce type dâ€™accord est essentiel pour stimuler la construction de nouvelles capacitÃ©s renouvelables et accompagner les entreprises dans leur transition Ã©nergÃ©tique. Les PPA offrent aux entreprises une protection contre la volatilitÃ© des marchÃ©s de lâ€™Ã©nergie et contribuent Ã leurs objectifs de dÃ©carbonation. En 2024, EDP a dÃ©passÃ© le seuil de 15 GW de capacitÃ© contractÃ©e en PPA dans le monde, reprÃ©sentant environ 41,5 TWh de production renouvelable, dont 2,2 GW en Europe.