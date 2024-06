Sorégies lance “Mon soleil du Poitou” : sa première offre d’autoconsommation individuelle clé en main avec stockage

Avec la hausse significative du prix de l’électricité en France, de plus en plus de Français cherchent à prendre en main leur consommation d’énergie. Face à ce constat, le Groupe Sorégies tire parti de son modèle d’énergéticien intégré pour expérimenter des solutions inédites de fourniture d’énergie en circuit court. Avec le lancement de l’offre “Mon soleil du Poitou”, Sorégies propose une réponse innovante à ses clients résidentiels : de l’autoconsommation individuelle avec solution de stockage. Grâce à cette nouvelle offre, le Groupe Sorégies permet à ses clients de la Vienne de produire, stocker et gérer leur propre électricité. La finalité : une réduction significative de sa facture énergétique et de l’empreinte environnementale du foyer.

Avec la nouvelle offre “Mon soleil du Poitou”, le Groupe Sorégies prend en charge l’ensemble des démarches administratives : autorisation en mairie, choix de l’installateur, installation et même accompagnement après la pose. Ainsi, les clients ont l’esprit tranquille pour profiter au mieux de leur installation. Deux puissances de panneaux photovoltaïques sont proposées – 3 kWc ou 6 kWc en fonction des habitudes de consommation – accompagnées d’une solution de stockage innovante par batterie imaginée par Sorégies. Cette dernière permet de stocker jusqu’à 30% de la capacité de production journalière des panneaux et de couvrir jusqu’à 80% de sa consommation d’électricité quotidienne. L’énergie solaire produite peut ainsi être réutilisée lors des pics de consommation ou lorsque les panneaux ne produisent pas, la nuit par exemple. L’installation est assurée par des professionnels issus du territoire certifiés RGE et minutieusement sélectionnés par le groupe. Ils garantissent une performance des panneaux pendant 20 ans. Sorégies, Mon soleil du Poitou est une solution complète, fiable et durable pour réussir sa transition énergétique.

Une offre pour agir sur la consommation d’électricité des habitants de la Vienne

Sorégies a développé cette offre avec la volonté de proposer aux particuliers une nouvelle manière de consommer. En effet, en produisant et stockant leur propre énergie verte, les propriétaires de maison individuelle sont en mesure de gérer efficacement leur consommation. Surtout, l’ajout d’une solution innovante de stockage permet de répondre à l’un des grands défis posés par l’essor des énergies renouvelables : faire converger les courbes de production et de consommation d’énergie. Les clients Sorégies réduisent ainsi leur dépendance énergétique et profitent d’une réduction significative de leur facture énergétique tout en étant acteur de la transition énergétique de leur territoire. Le modèle de boucle locale d’énergie prôné par l’énergéticien intégré est ici décliné au plus près de ses clients. En offrant une alternative durable et économiquement avantageuse aux offres de fourniture classiques, Mon soleil du Poitou s’inscrit dans une démarche résolument tournée vers l’avenir de l’énergie. Une nouvelle offre qui illustre la raison d’être du Groupe Sorégies : rendre la transition énergie-climat accessible à tous.« Chez Sorégies, nous croyons fermement que l’innovation et une stratégie orientée vers l’avenir sont cruciales pour répondre aux défis énergétiques actuels. L’offre Mon soleil du Poitou est un exemple concret de notre engagement à développer des solutions durables qui rapprochent la production et la consommation d’énergie. En permettant à nos clients de produire, stocker et gérer leur propre électricité, nous facilitons non seulement leur transition énergétique mais renforçons également l’autonomie énergétique locale. » souligne Frédéric Bouvier, Président du directoire du Groupe Sorégies.

Encadré

Stockage de l’énergie : une expertise du Groupe Sorégies depuis plusieurs années

Conscient que l’essor des énergies renouvelables et le développement du stockage doivent aller de pair, Sorégies propose avec son offre Mon soleil du Poitou une solution novatrice de stockage. L’engagement du groupe depuis plusieurs années dans le développement des systèmes de stockage s’est concrétisé en 2020 par la mise en service de sa première batterie de stockage, en collaboration avec la start-up Ze Energy. Le producteur-fournisseur intégré a décidé de mutualiser cette batterie de grande capacité installée sur son parc photovoltaïque de Senillé-Saint-Sauveur dans la Vienne au profit de ses clients. La solution de stockage innovante proposée comprise dans l’offre procure au client un accès au stockage de l’énergie sur cette batterie.