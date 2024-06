Montpellier, au cœur des transitions, se positionne comme le carrefour des EnR

Jeudi 20 juin dernier, à la Halle de l’Innovation à Montpellier, avaient lieu les premières rencontres des Energies renouvelables qui rassemblaient plus de cent acteurs économiques majeurs locaux, en présence de Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole, Hind Emad, Vice présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée au Développement économique et numérique et Isabelle Touzard, Vice présidente de Montpellier Méditerranée Métropole, Déléguée à la Transition écologique et solidaire, Biodiversité, Énergie, Agroécologie et Alimentation. L’occasion pour l’ensemble des participants d’échanger sur les grands enjeux de cette filière en développement et faire émerger les grands objectifs.

“La Métropole de Montpellier s’engage à vos côtés, vous les entrepreneurs du territoire, pour vous accompagner dans vos projets et créer les conditions d’une croissance durable. Quelle fierté pour Montpellier de pouvoir compter sur ses entrepreneurs pour répondre aux grands défis du XXIe siècle et contribuer à la souveraineté énergétique de notre pays. Pour y parvenir, nous mettrons toute notre énergie pour répondre à vos attentes en matière d’emploi, de formation, d’innovation et de foncier économique. C’est à Montpellier que l’avenir s’invente, ensemble” a déclaré Michaël Delafosse, Maire de Montpellier et Président de Montpellier Méditerranée Métropole.