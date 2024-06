IsÃ¨re : GEG et CNR inaugurent lâ€™extension du parc photovoltaÃ¯que de Susville

GEG (Gaz et Électricité de Grenoble) et CNR (Compagnie Nationale du Rhône) ont inauguré, le 14 juin 2024, l’extension du parc photovoltaïque de Susville. Construit sur un terrain marqué par l’exploitation minière depuis plus de 60 ans, ce parc solaire, qui cumule désormais une puissance de 18 mégawatts-crète (MWc), est un modèle de reconversion énergétique.

Du charbon à l’électricité décarbonée

Mis en service en 2018, le premier parc photovoltaïque de Susville est le fruit d’une collaboration entre le Groupe GEG, énergéticien de référence dans les Alpes, et CNR, 1er producteur français d’électricité 100 % renouvelable. Construit au nord du « Terril du Marais », une friche minière de 44 hectares inactive depuis 2017, ce parc d’une puissance de 5 mégawatts-crète (MWc) produit chaque année l’équivalent de la consommation électrique d’environ 3 000 habitants.

La réussite de ce projet a conforté la commune dans sa volonté de poursuivre la reconversion de ce site marqué par l’extraction de charbon. En 2018, l’équipe municipale renouvelle sa confiance à GEG et à CNR pour construire une extension sur 17,5 hectares, en lieu et place des parcelles où étaient stockés et valorisés les minerais issus de l’exploitation du charbon.

Montée en puissance

Le développement et la construction de cet agrandissement représentent un investissement de 10 millions d’euros, auxquels les citoyens ont eu l’occasion de contribuer. Au total, plus de 10 % ont été investis par les riverains et habitants des départements limitrophes durant la compagne de financement participatif organisée en partenariat avec la plateforme Enerfip. Renforcé de 13 MWc de puissance supplémentaire, le parc photovoltaïque de Susville est aujourd’hui l’un des plus grands du département, avec une production qui couvre les besoins électriques annuels de plus de 10 000 habitants. Son inauguration, le 14 juin, consolide le renouveau d’un site emblématique de l’extraction minière en Isère, qui contribue désormais à la production d’une énergie locale, renouvelable et décarbonée.

L’accompagnement du territoire

Ce projet de parc photovoltaïque a été réalisé en impliquant pleinement le territoire. Outre le financement participatif, GEG et CNR ont mené plusieurs projets pédagogiques et académiques auprès d’un large public.

Afin de sensibiliser les enfants de Susville aux enjeux des énergies renouvelables, CNR est intervenue dans les classes de l’école élémentaire de la commune. Les enfants ont mis leur créativité à contribution en réalisant des dessins représentants l’ouvrage photovoltaïque. Ces dessins ont été retravaillés par une graphiste et forment aujourd’hui une fresque sur un brise-vue qui sépare l’école de la route départementale qui donne sur la centrale. Dans le but d’impliquer encore plus les citoyens dans le développement des énergies renouvelables, GEG s’est entouré d’une conteuse, Laurence Druon, qui a animé des ateliers d’invention d’histoires collectives auprès des enfants de l’école élémentaire, des adolescents de la Maison pour tous de Susville et des membres de l’association du musée de la Mine Images. 4 contes ont été rédigés et collectés dans un carnet de conte distribué le jour de l’inauguration L’exercice des ateliers de contes a inspiré les étudiants de Master 1 Géopoesice l’Université Grenoble Alpes qui ont mené une enquête terrain dans le cadre d’un atelier de recherche axé sur la thématique des imaginaires associés aux transitions sur le plateau Matheysin.

Développement du projet et mesures environnementales

Le chantier a débuté en janvier 2022 avec la pose des réseaux et s’est poursuivi jusqu’en mai 2023. Durant toute cette période, le chantier a été suivi par un écologue de l’organisation environnementale iséroise « Drac nature » dont le but était de respecter la faune et la flore en conservant une zone d’habitats ouverts sur le parc. En outre, l’entretien de la végétation du parc de Susville est réalisé par pâturage via une ferme locale. Ce sont quelques dizaines de brebis qui sont à pied d’œuvre en période d’exploitation pour entretenir le parc.

Encadré

L’extension du parc solaire de Susville en chiffres