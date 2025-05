Ã€ OrlÃ©ans, lâ€™Ã©nergie solaire au service de la solidaritÃ©

Le Relais Orléanais, les SurVOLTés du Canal et la Région Centre-Val de Loire, en partenariat avec Enercoop, annoncent l’inauguration d’une centrale solaire citoyenne et solidaire à Orléans. Fruit de la mobilisation de plus de 120 citoyens, ce projet allie transition énergétique et engagement social en soutenant directement l’activité d’un établissement d’accueil de personnes en situation de précarité. Quand solaire rime avec solidaire !

Le projet démarre en 2022, quand le Président du Relais Orléanais (association sociale d’accueil de personnes défavorisées) et l’architecte de leur bâtiment en cours de construction rencontrent les SurVOLTés du Canal (association de promotion des énergies renouvelables) pour étudier l’implantation d’une centrale solaire sur leur toiture neuve. L’ambition de faire converger production d’énergie et solidarité émerge immédiatement. « Dès notre première rencontre avec le Bureau du Relais, nous avons constaté que nous partagions les mêmes valeurs d’engagement citoyen, d’écologie et de solidarité. Produire une électricité renouvelable, respectueuse de la planète et utile socialement est une grande fierté ! », raconte Marguerite Jimenes, membre des SurVOLTés du Canal.

« Une économie de plusieurs milliers d’euros par an »

Les SurVOLTés du Canal ont ainsi installé des panneaux solaires sur le toit du Relais Orléanais. L’électricité produite alimente en priorité l’établissement social, réduisant significativement ses factures d’électricité. Ce modèle d’autoconsommation permet à chaque kilowattheure produit de soutenir directement Le Relais Orléanais. « Les 108 panneaux photovoltaïques produisent l’équivalent de la consommation de 12 foyers, dont 30% environ alimente les équipements du Relais Orléanais. Cela correspondra à une économie de plusieurs milliers d’euros par an pour l’établissement social », calcule Jean-Baptiste Bignolas, également membre des SurVOLTés du Canal. En outre, l’électricité produite et non consommée par le Relais Orléanais pourra bénéficier à des consommateurs situés à proximité, notamment un autre établissement d’hébergement, afin d’étendre dans la durée l’impact local et social de l’énergie produite.

Un soutien de la Région Centre-Val de Loire, d’Energie Partagée et d’Enercoop pour un projet citoyen particulièrement ambitieux

Le projet a pu voir le jour grâce à la mobilisation de 114 citoyens, qui ont souhaité soutenir cette initiative en investissant 40 000€ d’épargne pour en financer la construction. Ce financement citoyen a été complété par 35 500€ de la Région Centre-Val de Loire via le dispositif « 1€ Citoyen, 1€ Région », subvention destinée à encourager l’implication des acteurs locaux dans ce type d’initiatives de production d’énergie renouvelable. La coopérative Enercoop, acteur historique de l’énergie renouvelable citoyenne, soutient ce projet. Afin de permettre au projet de voir le jour et maximiser son impact social, elle assure gratuitement la responsabilité d’équilibre de la centrale photovoltaïque et achète le surplus d’électricité non consommée. Ce soutien représente environ 3 000€ d’économies par an pour le projet, qui se répercute positivement sur l’activité sociale du Relais Orléanais. La coopérative locale Enercoop Centre-Val de Loire, en cours de création, soutient ce projet et veut favoriser l’émergence d’autres projets citoyens vertueux dans la région. Ce projet bénéficie du label « Énergie Partagée », qui distingue les démarches les plus vertueuses pour les territoires. L’association Énergie Partagée accompagne 27 collectifs citoyens dans la région pour faciliter l’aboutissement des projets qui respectent la charte de l’énergie citoyenne.

Inauguration de la centrale solaire citoyenne et solidaire du Relais

Orléanais : Rendez-vous le samedi 24 mai de 11h30 à 12h30