Soprasolar Flex x Heliup, lâ€™ode photovoltaÃ¯que Ã  la lÃ©gÃ¨retÃ© Â« made in France Â» en reprÃ©sentation au salon Energaia

Solariser les toitures existantes avec des panneaux photovoltaïques légers, brevetés et fabriqués en France : c’est possible, grâce à la solution Soprasolar Flex x Heliup présentée au salon EnerGaïa ! Une innovation à découvrir !

Comme chaque année, Soprasolar, filiale française du groupe SOPREMA, géant mondial du bâtiment et leader sur le marché français des solutions photovoltaïques sur toitures-terrasses, sera présent au salon EnerGaïa qui se tiendra les 11 et 12 décembre 2024 au Parc des Expositions de Montpellier. Parce que l’union fait la force, l’équipe Soprasolar sera accompagnée cette année sur son stand 35 Hall A2, de la société Heliup, startup française et spin-off du CEA, pour mettre en lumière leur procédé innovant Soprasolar Flex x Heliup. Ce nouveau produit photovoltaïque léger, assurable, compétitif et facile à mettre en œuvre et à entretenir, apparaît comme un atout majeur pour répondre aux enjeux techniques et réglementaires du marché de la solarisation des toitures-terrasses étanchées sur bâtiments existants.

Un panneau photovoltaïque de 5 kg/m², breveté et fabriqué en région Auvergne Rhône-Alpes, avec la qualité et le savoir-faire Made in France !

Il aura fallu trois ans de développement au CEA et plus de vingt ans d’expérience dans le solaire, pour concevoir et développer le panneau photovoltaïque STYKON®, jeune pépite savoyarde. Avec son poids plume de 5 kg/m², STYKON® est non seulement trois fois plus léger qu’un panneau conventionnel, mais il offre également une résistance exceptionnelle aux conditions les plus extrêmes, et répond aux exigences réglementaires du bâtiment à travers des procédés sous ATEx et BRoofT3 portés par Soprasolar et certifiés par les grandes instances nationales du solaire et du bâtiment : Certisolis et le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment.

Heliup est prêt à fabriquer à l’échelle industrielle son panneau STYKON® : capacité annuelle de production 100 MWc

En 2024, Soprasolar a lancé la commercialisation et a déjà commencé à déployer la solution Soprasolar Flex x Heliup sur des bâtiments commerciaux, logistiques et industriels à faible capacité de charge. Avec le démarrage de sa ligne de production en Isère d’une capacité annuelle de 100 MWc, Heliup est prêt à fabriquer à l’échelle industrielle son panneau STYKON® et à le déployer largement pour répondre dès 2025 à ce nouveau marché à fort potentiel. Le salon EnerGaïa dédiera à cette innovation une conférence plénière le 12 décembre à 12h, où Jean Damian, Directeur de Soprasolar, et Julien Gaume, Directeur Technique & Co-fondateur d’Heliup, vous présenteront à deux voix, comment “Solariser les toitures existantes avec une solution de module léger, Made in France : c’est possible !”