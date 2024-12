Amarenco finalise un financement multi-pays de 500 millions dâ€™euros pour dÃ©ployer le solaire en Europe

Amarenco, l’un des leaders européens des énergies renouvelables et du stockage, vient de conclure un financement par emprunt de 500 millions d’euros à l’échelle internationale, consolidant ainsi son rôle dans la transition énergétique vers des solutions durables. Une avancée stratégique pour le portefeuille solaire européen !

La facilité de financement sera fourni à Amarenco par un consortium de prêteurs (à savoir : Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg, Rabobank, Santander Corporate & Investment Banking et Berenberg). Elle financera la construction de projets solaires en Espagne, Portugal, Irlande et Autriche, ainsi que le refinancement de dettes existantes, permettant ainsi à Amarenco de maintenir sa dynamique de croissance dans ces géographies et d’exploiter durablement ses actifs renouvelables dans les années à venir. Un accordéon non engagé de 150 millions d’euros supplémentaires a également été souscrit. « Ce financement structurant témoigne de l’engagement d’Amarenco dans la transition énergétique. Il soutiendra la croissance rapide de notre entreprise sur plusieurs marchés clés en Europe, tout en renforçant notre position d’IPP (Independent Power Producer) de premier plan » souligne Charles Cadoux, directeur des investissements d’Amarenco.

Un portefeuille robuste et une ambition multi-GW

Il s’agit donc d’une étape majeure et historique dans la trajectoire de l’entreprise, permettant de dé-risquer ses programmes de financement ainsi que de simplifier leur mise en œuvre et donc de mieux maîtriser ses calendriers de construction, renforçant le rôle d’Amarenco en tant qu’acteur clé des énergies renouvelables en Europe. À ce jour, Amarenco exploite un portefeuille de 650 MW de puissance totale solaire exploitée. Parallèlement, l’entreprise développe activement un pipeline multi-GW de projets répartis en France, en Irlande, en Espagne, au Portugal et en Autriche, affirmant son engagement en faveur d’une production énergétique propre et à grande échelle. Ce financement représente un véritable levier stratégique pour Amarenco. Pionnier dans l’industrie, il se distingue tant par son schéma de structuration innovant que par le montant exceptionnel de l’engagement des prêteurs. « Cette facilité de financement transformatrice marque une étape clé dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance ambitieuse. Elle soutient notre vision de produire, stocker et fournir une énergie régénérative à travers l’Europe », déclare Alain Desvigne, PDG d’Amarenco « Nous remercions nos partenaires financiers pour leur confiance et leur engagement. »