Avec Littoral Ã‰nergies PartagÃ©es, lâ€™autoconsommation collective arrive Ã  bon portâ€¦

Littoral Énergies Partagées, jeune société innovante dans le secteur nautique, veut créer la première communauté de plaisanciers-producteurs et réveiller les énergies dormantes produites par les bateaux à quai, contribuant ainsi à rendre les ports plus autonomes, plus durables et plus attractifs. Pour ce faire, elle lance sa solution Boat to grid pour accélérer la transition et réduire la dépendance énergétique des ports de plaisance.

Depuis juin 2024, une première expérimentation à Larmor-Plage (Morbihan) démontre qu’il est possible d’injecter la production des bateaux dans le réseau du port, et de produire ainsi jusqu’à la moitié de l’électricité nécessaire à la consommation du port.

Des énergies sous-exploitées dans les ports de plaisance : la solution Board to grid

Aujourd’hui, la plupart des bateaux de plaisance sont équipés de panneaux photovoltaïques et d’éoliennes pour produire leur propre énergie et être autonome en mer. Cependant, lorsque que ces bateaux restent à quai, le surplus d’énergie généré reste inexploité. Aucun système ne permet de le stocker ni de l’injecter dans le réseau électrique portuaire local. En parallèle, les ports de plaisance sont confrontés à une hausse des consommations électriques et des prix de l’énergie qui pèse sur leur exploitation. Ils peinent par ailleurs à évaluer et à maitriser la consommation réelle de chaque bateau amarré. Face à ce double constat, Bertrand Castelnérac, navigateur expérimenté et entrepreneur s’est associé avec des experts du secteur nautique et des énergies – Batterie Marine Diffusion, ANANDA Solar Consulting, Groupe Nass&Wind, Groupe SNEF et Le Bourlout Conseil – pour créer Littoral Énergies Partagées. Ensemble, ils développent le concept de Boat to grid, une solution innovante de recharge bidirectionnelle des batteries des bateaux à voile comme à moteur. Boat to grid permet de connecter les bateaux au réseau électrique du port et de redistribuer l’énergie en local, tout en renforçant les moyens de production par l’installation d’équipements de production d’énergie renouvelable sur les infrastructures déjà artificialisées.

Une consommation maitrisée pour les ports

Pour répondre aux objectifs du plan de relance « France 2030 » et aux normes ISO 50001 et ISO 18725 – ports propres, Littoral Énergies Partagées accompagne les ports de plaisance dans leur transition énergétique et leur démarche de développement durable : étude de faisabilité et de potentiel énergétique, installation des systèmes photovoltaïques, raccordement des réseaux locaux, gestion et pilotage des installations et animation de la communauté de plaisanciers. Littoral Énergies Partagées s’adresse principalement aux ports de plaisances pour :

• Maitriser la consommation et réduire la dépendance énergétique

• Se conformer aux normes environnementales et accélérer les transitions par une gestion intelligente et durable de l’énergie

• Améliorer la qualité des services portuaires et sensibiliser les plaisanciers à une consommation responsable

Après une étude de faisabilité soutenue par le dispositif Emergys de la Région Bretagne, Littoral Énergies Partagées a lancé une première expérimentation au port de plaisance du Kernével (Morbihan), en juin dernier. « Les résultats sont encourageants et montrent que ce système pourrait produire plus de la moitié de la consommation du port de l’année 2023, si seulement 25% de la flotte, soit 1/4 du port, était connectée au réseau, » indique Bertrand. Cette expérimentation offre aussi l’occasion de sensibiliser les plaisanciers à une consommation responsable et contribue à faire évoluer les comportements pour des pratiques plus durables.

La première communauté nautique de producteurs d’énergie

Les plaisanciers sont au cœur de ce concept innovant. Ils jouent un rôle actif dans la transition énergétique des ports et le nautisme durable. Littoral Énergies Partagées proposera prochainement à la vente des kits « Boat to grid » à destination des particuliers. L’entreprise souhaite ainsi créer la première communauté de plaisanciers-producteurs. « En alimentant le réseau avec une énergie renouvelable, les plaisanciers ne sont plus de simples consommateurs ; ils deviennent des producteurs d’énergie verte, » confie Bertrand Castelnérac. En s’engageant dans cette démarche vertueuse et responsable, les plaisanciers bénéficient d’une alimentation constante au réseau électrique portuaire et d’un suivi de leur consommation et de leur production énergétique. L’entreprise bretonne lance une campagne de crowndfunding pour financer l’acquisition du matériel nécessaire à une expérimentation de plus grande ampleur et raccorder un maximum de bateaux aux infrastructures des ports.