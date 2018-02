Soper, de nouveaux bureaux pour rÃ©pondre aux dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tique

25 ans après avoir fondé La Compagnie du Vent (LCV), Jean-Michel Germa, patron de la société holding Soper, s’installent avec ses équipes dans de nouveaux locaux à Montpellier. Ce déménagement est l’occasion d’un nouveau départ pour le pionnier des énergies renouvelables qui a cédé à Engie, en avril dernier, la totalité de sa participation dans LCV.

Société holding présidée et détenue à 100% par Jean-Michel Germa, Soper gère aujourd’hui, pour son propre compte, environ 300 millions d’euros. Dédiée à la recherche d’actifs et de projets notamment dans le domaine de la transition énergétique, avec un focus particulier sur les énergies renouvelables et la protection de l’environnement, la holding investit au quotidien dans de nouvelles initiatives et de nouveaux talents en France et à l’international (prises de participations, développement de projets et de start-up).

Sunti, une start-up de la chaleur solaire

Dans ce contexte, Jean-Michel Germa et ses équipes ont également pour ambition d’accélérer le développement des deux sociétés, filiales de Soper, lancées en 2014 : Sunti, spécialisée dans la fourniture de chaleur solaire pour l’industrie, et MGH, dédiée au développement de solutions décarbonées d’utilisation de l’énergie en mer. Fournisseur de chaleur produite à partir de technologies solaires thermiques, Sunti permet à des sites industriels ou des réseaux de chaleur de bénéficier d’une énergie compétitive et renouvelable, en substitution de leurs consommations d’énergie fossile. Sunti accompagne ainsi ses clients dans la maîtrise de leurs coûts d’exploitation et la réduction de leurs émissions de carbone. La société MGH s’attache quant à elle à appliquer la transition énergétique au monde maritime. MGH s’intéresse notamment à l’électrification de la propulsion des navires ainsi qu’au stockage d’électricité en mer grâce à une solution innovante ayant donné lieu au dépôt de plusieurs brevets.

Protéger les PME de l’appétit des grands groupes pour voir éclore des ETI

Ayant tourné la page de La Compagnie du Vent, Jean-Michel Germa n’en demeure pas moins un entrepreneur passionné : « Il reste tant de choses à découvrir, à créer et à développer dans le secteur de la transition énergétique. Ce déménagement s’inscrit dans une nouvelle dynamique. Je suis aujourd’hui beaucoup plus disponible pour me consacrer à de nouveaux projets dans la continuité de mon engagement pour un meilleur environnement. » Fidèle à ses positions, Jean-Michel Germa continue par ailleurs de défendre une évolution de la législation française favorisant les relations entre les PME et les grands groupes. Améliorer la confiance entre actionnaires majoritaires et minoritaires des PME reste un enjeu de taille pour qu’elles grandissent et deviennent des ETI, si importantes pour la balance commerciale et l’emploi, mais qui demeurent malheureusement deux fois moins nombreuses en France qu’en Allemagne.

