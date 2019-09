Le rapport WNISR2019 montre que le nucléaire est inopérant par rapport aux ENR face à l’urgence climatique

Le lancement mondial du Rapport sur la situation de l’industrie nucléaire mondiale 2019 (WNISR2019) a eu lieu le 24 septembre dernier à l’Université d’Europe centrale (CEU) à Budapest. Et autant dire qu’il est plutôt à charge pour l’atome dans le cadre de la lutte contre le changement climatique…

Le rapport WNISR2019 évalue, en 323 pages, l’état et les tendances de l’industrie nucléaire internationale et analyse le rôle potentiel de l’énergie nucléaire en tant qu’option pour lutter contre le changement climatique. Huit experts interdisciplinaires de six pays, dont quatre professeurs d’université et cofondateur et président émérite du Rocky Mountain Institute, ont contribué à l’établissement de ce rapport.

Une élimination nucléaire «organique» non déclarée

Alors que le nombre de réacteurs en exploitation a augmenté de quatre au cours de l’année dernière, atteignant les 417 à la mi-2019, il reste nettement inférieur au sommet historique de 438 en 2002. La construction nucléaire a diminué au cours des cinq dernières années, avec 46 unités en construction à la mi-2019, contre 68 réacteurs en 2013 et 234 en 1979. Le nombre de mises en chantier de construction annuelles est passé de 15 à l’année d’avant Fukushima (2010), à cinq en 2018 et une à ce jour en 2019. Le sommet historique a été atteint en 1976 avec 44 mises en chantier, soit plus que le total des sept dernières années.

Le coordinateur du projet WNISR et éditeur, Mycle Schneider, a déclaré: «Cela ne fait aucun doute: le taux de renouvellement des centrales nucléaires est trop lent pour garantir la survie de la technologie. Le monde connaît une élimination nucléaire «organique» non déclarée ». En conséquence, à partir de la mi-2019, l’âge moyen du parc mondial de réacteurs nucléaires dépasse pour la première fois les 30 ans.

165 GW d’ENR contre 9 GW de nucléaire

En opposition, les énergies renouvelables continuent de dépasser l’énergie nucléaire dans pratiquement toutes les catégories. Un record de 165 gigawatts (GW) d’énergies renouvelables a été ajouté aux réseaux électriques mondiaux en 2018. La capacité d’exploitation nucléaire a quant à elle augmenté de 9 GW. À l’échelle mondiale, la production d’énergie éolienne a augmenté de 29% en 2018, de 13% pour l’énergie solaire et de 2,4% pour le nucléaire. Par rapport à il y a dix ans, les énergies renouvelables non hydrauliques ont généré plus de 1 900 TWh d’énergie, dépassant le charbon et le gaz naturel, tandis que le nucléaire en produisait moins.

Qu’est-ce que tout cela signifie pour le rôle potentiel de l’énergie nucléaire dans la lutte contre le changement climatique? WNISR2019 fournit un nouveau chapitre sur la question. Diana Ürge-Vorsatz, professeure à l’Université d’Europe centrale et vice-présidente du groupe de travail III du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), note dans son avant-propos WNISR2019 que plusieurs scénarios du GIEC atteignant l’objectif de température de 1,5 ° C dépendent fortement de l’énergie nucléaire et que «ces scénarios posent la question de savoir si l’industrie nucléaire sera en mesure de fournir l’importance de la nouvelle puissance requise dans ces scénarios de manière rentable et rapide. Ce rapport est peut-être la publication la plus pertinente pour répondre à cette question pertinente. ”

L’énergie nucléaire est une option trop coûteuse et trop lente face à l’urgence climatique

L’énergie nucléaire est également beaucoup plus chère. Le coût de la production d’énergie solaire varie de 36 à 44 dollars par mégawattheure (MWh) et celui de l’énergie éolienne, de 29 à 56 dollars par MWh. Pour le nucléaire, la fourchette est de 112 à 189 dollars. Au cours de la dernière décennie, les estimations de coûts actualisés pour l’énergie solaire à grande échelle ont chuté de 88%, l’énergie éolienne de 69%, tandis que le nucléaire a augmenté de 23%. Les nouvelles centrales solaires peuvent concurrencer les centrales au charbon existantes en Inde, les éoliennes seules produisant plus d’électricité que les réacteurs nucléaires en Inde et en Chine. Mais les nouvelles centrales nucléaires sont également beaucoup plus lentes à construire que toutes les autres options. Par exemple, les neuf réacteurs mis en service en 2018 ont mis en moyenne 10,9 ans pour être achevés. En d’autres termes, l’énergie nucléaire est une option plus coûteuse et plus lente à mettre en œuvre que les alternatives et n’est donc pas efficace dans la lutte contre l’urgence climatique, elle est plutôt contre-productive car les fonds ne sont pas disponibles pour des options plus efficaces.

Le résultat plutôt surprenant des analyses est que même le fonctionnement prolongé des réacteurs existants n’est pas efficace sur le plan climatique, car les coûts d’exploitation dépassent les coûts de l’efficacité énergétique en concurrence et des nouvelles options en matière d’énergies renouvelables et bloquent donc durablement leur mise en œuvre. Mycle Schneider conclut: «Vous ne pouvez dépenser un dollar, un euro, un forint ou un rouble une seule fois: l’urgence climatique exige que les décisions d’investissement favorisent les stratégies de réponse les moins chères et les plus rapides. L’option nucléaire a toujours été la plus chère et la plus lente ».

<a href=”https://www.worldnuclearreport.org/“>Pour télécharger le rapport…</a>