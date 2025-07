Sonepar organise un salon des Ã‰nergies du Futur Ã  Rouen le 1er juillet 2025

Le 1er juillet se tiendra à Rouen le Salon des Énergies du Futur, événement fédérateur consacré aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique, où se rencontrent experts et professionnels du secteur pour échanger sur les solutions qui façonneront l’énergie de demain. Ce Salon des Énergies du Futur organisé par Sonepar, groupe familial indépendant français de la distribution B to B de matériel électrique, services et solutions associés, a reçu plus de 3000 visiteurs en 2024. Cet événement à Rouen représentera la quatrième édition 2025, sur un total de sept salons prévus cette année à travers l’ensemble du territoire.

Tout au long de la journée, des échanges sont organisés avec les équipes de Sonepar France, présentes pour guider et accompagner leurs clients afin de les aider à relever au mieux les défis liés aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique. À cet effet, quatre conférences, animées par des experts Sonepar, permettront d’obtenir les clefs de lecture indispensables à la bonne compréhension des enjeux soulevés par la transition énergétique pour les artisans et installateurs-électriciens :

• L’électricien, garant de la sécurité et de l’intelligence des bâtiments (IRVE, Photovoltaïque, Pompes à chaleur, etc.) ;

• Le décret BACS et l’installation de systèmes de GTB simples pour le petit et moyen tertiaire ;

• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments résidentiels et les enjeux de la rénovation et de la construction ;

• La norme NF C 15-100 et les évolutions à connaître.