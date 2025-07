Solaire : Zilo Energie Ã©voque les bons gestes pour autoconsommer chez soi

Pour les particuliers disposant d’une centrale solaire sur leur toit, l’été est synonyme de forte production solaire. Mais comment faire pour utiliser cette énergie le mieux possible ? Zilo Énergie, spécialiste de l’abonnement solaire en France, divulgue ses bons conseils pour autoconsommer astucieusement et profiter au maximum de son électricité.

Parler solaire, c’est d’abord chasser une idée reçue : cette énergie n’est pas dédiée qu’aux régions du sud ! Comme le montre ce retour d’expérience chez un particulier, près d’Orléans dans le Loiret, dont le foyer est composé de 4 personnes (dont 2 enfants) :

Février 2024 : premiers échanges avec Zilo Énergie pour équiper le toit d’une centrale solaire

Moins de trois mois plus tard : la toiture solaire de 4,6 kW est en service, sans que le foyer ne s’occupe d’aucune démarche ni ne verse de frais d’installation (seulement la première mensualité liée à l’abonnement, prélevée le lendemain de la pose de la centrale)

Un an après : un résultat conforme aux attentes de la simulation, avec une économie à la clé de 535 euros sur 12 mois

Cette économie a été rendue possible à l’aide des conseils de Zilo Énergie pour maximiser l’autoconsommation à l’intérieur du foyer et de la revente du surplus d’électricité (au tarif d’achat fixé à 13 c€/kWh à cette période). Sur l’année écoulée, le taux d’autonomie de ce foyer s’est élevé à 51 %, pour un taux d’autoconsommation moyen de 60 %.

Quels sont les bons gestes à réaliser pour autoconsommer plus et mieux ?

Règle n°1 : changer ses habitudes et utiliser au maximum ses appareils électriques durant la journée, au moment où les panneaux photovoltaïques produisent de l’électricité ! En effet, les électrons étant feignants, ils prennent toujours le chemin le plus court, donc le réseau du foyer où ils sont produits. S’ils ne sont pas utilisés au moment de leur production, ils partent ensuite dans le réseau collectif…

Règle n°2 : lisser les pics de consommation en n’allumant pas les appareils en même temps. Par exemple, pas de machine à laver + lave-vaisselle + bouilloire en même temps… A savoir que 70% de l’électricité est utilisée en début de cycle pour un lave-linge ou un lave-vaisselle !

Règle n°3 : essayer de maîtriser sa consommation électrique : la consommation est l’affaire de tout le foyer et pas seulement de celui qui paye la facture ! Chez tous ses abonnés, Zilo Énergie installe un appareil Ecojoko pour suivre en temps réel la production et la consommation, et grâce à l’afficheur placé dans une pièce de vie, chacun est conscient de l’énergie consommée dans la maison.

Règle n°4 : pour les particuliers disposant d’un ballon d’eau chaude électrique, veiller à le piloter en fonction des besoins de la famille et de la production solaire, pour limiter les déperditions et les démarrages à contretemps.

Des écogestes simples qui font la différence, mois après mois. « Evidemment, l’été est propice pour passer au solaire car la production est optimale et on voit très vite le résultat sur sa facture, ce qui est encourageant » précisent Philippine Roy, Chloé Roubach et Florian Guinet, les 3 co-fondateurs de Zilo Énergie. « Passer au solaire suppose un vrai changement dans son rapport à l’énergie, c’est du long terme ! »

Dernière règle (ou conseil) : miser sur un système de stockage pour conserver son énergie et l’utiliser dès notre précieux soleil couché. Le soir, le foyer peut ainsi continuer à autoconsommer. Pour s’endormir avec la climatisation en ces temps de canicule ! Ce qui évite toute déperdition d’électricité, sachant en outre que la revente du surplus est moins intéressante qu’auparavant (avec la baisse de la revente décidée cette année).