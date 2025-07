GreenYellow installe sept centrales photovoltaÃ¯ques en autoconsommation sur 7 sites industriels de Legrand en France

En cohérence avec son engagement ESG et sa trajectoire vers la neutralité carbone à horizon 2050, Legrand, acteur mondial des infrastructures électriques et numériques du bâtiment, franchit une nouvelle étape dans la réduction de son empreinte environnementale. En partenariat avec GreenYellow, l’entreprise a équipé sept de ses sites en France de centrales solaires en autoconsommation, pour une capacité totale installée de 3,6 MWc.

Ces projets ont été entièrement conçus, développés, financés, construits et sont aujourd’hui exploités par GreenYellow, en qualité d’opérateur énergétique tiers-investisseur. Ils s’inscrivent dans le cadre de contrats PPA on-site (Power Purchase Agreement) d’une durée de 20 ans, permettant à Legrand de bénéficier d’une solution clé en main, sans investissement initial (0€ Capex). Ce modèle sécurise un approvisionnement local et durable en électricité verte, tout en assurant une visibilité de long terme sur les coûts énergétiques. “Ce partenariat solaire avec GreenYellow est un levier concret de notre feuille de route RSE. Il illustre notre volonté de réduire significativement nos émissions de CO 2 , tout en renforçant notre autonomie énergétique” déclare David Descamps, Directeur de Legrand France. Les centrales, désormais toutes opérationnelles, combinent des installations photovoltaïques au sol et des ombrières solaires de parking, adaptées aux spécificités de chaque site.

« L’autoconsommation solaire comme solution efficace, durable et compétitive »

En plus de produire une énergie verte, locale et compétitive, les ombrières PV offrent un confort thermique aux véhicules, les protègent des intempéries, et valorisent les espaces de stationnement, tout en contribuant à l’amélioration du cadre de travail pour les collaborateurs et visiteurs. Avec une production annuelle de 3,8 GWh, ces centrales photovoltaïques couvrent environ 7 % de la consommation électrique annuelle des sites concernés. Cela équivaut à la consommation résidentielle de plus de 1 730 habitants et permet d’éviter l’émission de plus de 150 tonnes de CO₂ chaque année. L’électricité produite est entièrement autoconsommée, renforçant l’indépendance énergétique et la résilience des activités industrielles de Legrand. « Nous sommes pleinement mobilisés pour accompagner Legrand dans sa trajectoire de décarbonation. Ce projet, déployé en parallèle sur plusieurs sites occupés et situés dans des environnements industriels complexes, illustre la capacité à mener des opérations à grande échelle, tout en tenant compte des spécificités locales. Il démontre tout le potentiel de l’autoconsommation solaire comme solution efficace, durable et compétitive. Cette nouvelle collaboration témoigne également de la confiance renouvelée entre nos deux groupes », ajoute Mathieu Cambet, Directeur Général Adjoint chez GreenYellow.

Une quinzaine d’autres implantations industrielles en France à l’étude

Déployé dans trois grandes régions françaises — Nouvelle-Aquitaine, Hauts-de-France et Pays de la Loire — ce programme illustre l’ambition de Legrand d’intégrer des solutions concrètes et locales de transition énergétique sur ses sites industriels. Les sites concernés incluent notamment Verneuil-en-Halatte, Sillé-le-Guillaume, De Lattre, Magré, Chalus, Lagord et Chabanais. Forts de cette dynamique, Legrand et GreenYellow étudient actuellement la possibilité d’équiper une quinzaine d’autres implantations industrielles en France, afin de poursuivre et amplifier leur engagement commun en faveur d’une transition énergétique durable et décentralisée.