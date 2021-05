Sondage OpinionWay pour Enercoop : les plus jeunes, prêts à investir pour un avenir renouvelable sans nucléaire

Enercoop, la coopérative d’électricité vraiment verte, locale et citoyenne, a réalisé une étude (OpinionWay) auprès des Français sur leur rapport aux énergies renouvelables et leurs attentes vis-à-vis des fournisseurs d’électricité renouvelable. Si, sans surprise, la prise de conscience écologique change les habitudes de consommation, notamment chez les plus jeunes, les Français demandent à être mieux informés sur les différentes sources d’énergie qui constituent les offres d’électricité verte. Certains d’entre eux, et encore une fois majoritairement les 18/34 ans, sont prêts à faire un effort financier pour avoir l’assurance d’opter pour une offre d’électricité 100 % renouvelable qui soit écologiquement exigeante. C’est justement ce que revendique Enercoop : plus de transparence pour engager une transition énergétique vertueuse.

La conscience écologique s’affirme dans la société. Elle pousse de plus en plus de Français à changer concrètement leurs habitudes de consommation, notamment d’électricité. Soucieux de leur impact individuel, 77 % des Français déclarent avoir changé certaines de leurs habitudes de consommation ces 24 derniers mois dans un souci de respect de l’environnement. Ils font alors figurer en tête de leurs préoccupations la réduction de leurs déchets (46 %) et de leur consommation d’énergie (40 %) ; devant la réduction de la consommation d’eau ou même des changements d’habitudes alimentaires. De même, les personnes interrogées sont particulièrement attentives à l’impact potentiellement néfaste des produits ou services qu’elles consomment. Ainsi, 61 % des sondés ont déjà arrêté d’acheter/de consommer des produits ou des services dont l’impact serait négatif : un comportement encore plus fortement adopté par les jeunes (77 %).

Concernant la fourniture d’électricité, les Français semblent assez ouverts à la perspective de changer de fournisseur. Ainsi au cours de ces 12 derniers mois, 24 % d’entre eux en ont changé ou ont envisagé de le faire. Et 48 % d’entre eux vont plus loin en plaçant parmi leurs priorités le choix d’une électricité plus verte. Preuve en est, les fournisseurs alternatifs proposant des offres vertes ont vu le nombre de leurs clients augmenter significativement ces dernières années. Enercoop a par exemple connu une croissance de 10 % en 2020 malgré la crise sanitaire, et continue de connaître une croissance de son périmètre, à la fois sur la clientèle des particuliers, des professionnels et des collectivités

Une forte envie de voir progresser la part des énergies renouvelables au sein de la production d’électricité

42 % des Français estiment que la part des énergies renouvelables dans la production totale d’électricité en France (soit 21 %) est trop basse, et 78 % jugent que cette part devrait progresser au cours des prochaines années. Ils sont même un quart à souhaiter que les énergies renouvelables représentent à terme au minimum 50 % de la production d’électricité du pays.

Une offre d’électricité renouvelable garantie sans nucléaire et une totale transparence sur sa provenance fortement plébiscitée

À l’image des engagements d’Enercoop, les Français prônent massivement une transparence totale de la part des fournisseurs sur la provenance de l’électricité issue des offres vertes. 83 % des Français considèrent ainsi qu’ils devraient être informés du détail de cette provenance et plus de la moitié (53 %) que cette information devrait systématiquement être mentionnée dans les communications du fournisseur.

À ce jour, la quasi-totalité des fournisseurs achète de l’électricité nucléaire à EDF par le biais de l’ARENH. Ce mécanisme, lancé en 2011, a pour objectif de faire profiter les fournisseurs d’électricité concurrents d’EDF du bénéfice de la “rente nucléaire”. Ainsi chaque année, EDF vend une partie de sa production d’électricité nucléaire, à un prix attractif. Les fournisseurs qui proposent des offres d’électricité 100 % renouvelable, peuvent se sourcer auprès de l’ARENH, sans que cela soit clairement spécifié aux consommateurs. Enercoop a toujours refusé de signer l’ARENH et d’acheter du nucléaire, proposant depuis sa création un approvisionnement direct auprès de producteurs locaux d’électricité renouvelable partout en France. Ils sont aujourd’hui plus de 350 à avoir contractualisé avec Enercoop.

Pour les personnes interrogées, la présence du nucléaire dans les offres d’électricité verte ne fait d’ailleurs pas débat : c’est non. Même si seuls 13 % des Français ont souscrit à une offre d’électricité 100 % renouvelable à ce jour, 79 % de ces derniers se disent même prêts à en changer pour une offre garantie sans nucléaire. Et plus d’un tiers des Français se dit prêt à payer plus cher pour une offre 100 % renouvelable garantie sans recours au nucléaire.

De manière générale, si le tarif, l’origine française, ainsi que la nature renouvelable des énergies sont les principaux critères de choix d’une offre d’électricité verte, d’autres attentes émergent : pour près d’un quart des Français (23 %) le choix d’une offre d’achat de l’électricité selon une démarche « équitable » auprès des producteurs figure dans le “top 3”. 19 % des Français souhaitent aussi pouvoir compter sur l’expertise de leur fournisseur en matière de transition énergétique.

Cette démarche “équitable” se concrétise d’ailleurs dans les pratiques d’Enercoop qui s’approvisionne auprès de producteurs particulièrement exemplaires par leur dimension citoyenne et écologique. L’électricité produite par ces sites de production est achetée par Enercoop à prix très favorable et sur le long terme, afin de leur assurer un modèle économique viable.

L’énergie citoyenne intéresse les Français qui se déclarent même prêts à investir

À l’image de l’approche locale et citoyenne soutenue par le modèle d’Enercoop (projets d’énergie renouvelable portés et détenus majoritairement par des citoyens et/ou des collectivités sur les territoires), la coopérative a souhaité en savoir plus sur l’opinion que s’en faisaient les Français et plusieurs éléments émergent :

- Les projets citoyens de production d’énergies renouvelables sont encore mal connus : seul 5 % des répondants ont déclaré faire déjà partie d’un tel projet ; et plus de la moitié des Français (54 %) n’en avait tout simplement encore jamais entendu parler.

- Pourtant, 68 % des Français se déclarent intéressés par ce type d’initiative et parmi eux, 63 % seraient même prêts à participer et/ou à financer un projet d’énergie renouvelable près de chez eux.

- Près de la moitié des Français (47 %), se déclarent prêts à payer leur offre d’électricité plus chère si elle provient d’un fournisseur qui achète son électricité à des citoyens et/ou des collectivités qui se regroupent localement pour produire de l’énergie renouvelable.

Aujourd’hui la moitié des producteurs en contrat avec Enercoop sont des citoyens et/ou des collectivités qui ont décidé de produire de l’énergie renouvelable près de chez eux. La plupart sont soutenus par Énergie Partagée qui est le mouvement qui fédère, accompagne et finance les projets citoyens de production d’énergie 100 % renouvelable en France. Depuis sa création, Énergie Partagée a ainsi financé 90 projets de production d’énergie renouvelable à hauteur de plus de 25 millions d’euros, grâce à plus de 6500 actionnaires citoyens.

Les 18/34 ans, bien plus sensibles aux sujets environnementaux, mais aussi plus enclins à faire des sacrifices économiques pour devenir plus vertueux

Sans grande surprise, la tranche des 18/34 ans interrogée est plus sensible que la moyenne aux sujets liés à leur impact environnemental. Au-delà de la sensibilité et du discours, ces derniers adaptent réellement leurs habitudes de consommation en conséquence, quitte à faire des sacrifices, notamment financiers.

Ainsi, ils sont plus nombreux à :

avoir arrêté d’acheter ou de consommer des produits ou des services à cause de leur impact négatif avéré sur l’environnement (88 % contre 61 % en moyenne)

avoir récemment changé de fournisseur d’électricité (39 % contre 13 % en moyenne) ou à envisager de changer de fournisseur d’électricité (24 % vs 11 %)

être prêts à payer plus cher pour une offre 100 % renouvelable garantie sans recours à l’énergie nucléaire (84 % contre 34 %) ou pour une offre d’un fournisseur qui achète son électricité à des citoyens et/ou des collectivités qui se regroupent localement pour produire de l’énergie renouvelable (78 % contre 47 %)

trouver la part des énergies renouvelables au sein de la production totale d’électricité en France basse par rapport à ce qu’ils avaient en tête (66 % contre 42 %) estimer comme fondamentale la transparence des offres et à demander que le détail de la provenance des énergies proposées par les fournisseurs d’électricité 100 % renouvelable soit systématiquement mentionnée dans les communications (71 % contre 53 %) être intéressés à participer et/ou à financer un projet citoyen d’énergie renouvelable près de chez eux (82 % contre 63 %)

Encadré

Le sondage en cinq points

84 % des 18/34 ans seraient prêts à payer plus cher pour une offre 100 % renouvelable garantie sans recours à l’énergie nucléaire.

77 % des Français déclarent avoir changé certaines de leurs habitudes de consommation ces 24 derniers mois dans un souci d’impact environnemental.

83 % des Français considèrent que les consommateurs devraient être clairement informés du détail de la provenance de l’électricité dans une offre 100 % renouvelable.

79 % des Français ayant souscrit à une offre “d’électricité verte” se disent prêts à en changer pour une offre garantie sans nucléaire.

54 % des Français n’ont jamais entendu parler de projets citoyens d’énergie renouvelable ; ils sont pourtant 68 % à se déclarer intéressés par ce type d’initiative.