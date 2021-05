SMA laurÃ©ate du prix Â« Axia Best Managed Companies Award Â»

SMA Solar Technology remporte le prix « Axia Best Managed Companies Award 2021 ». Ce prix est décerné chaque année par Deloitte Private, le Credit Suisse, l’hebdomadaire allemand WirtschaftsWoche et la Fédération de l’industrie allemande (BDI) à des entreprises se distinguant par une gestion exemplaire. Une belle reconnaissance !

« Nous sommes très heureux d’avoir reçu le prix Axia Best Managed Companies Award », a indiqué Jürgen Reinert, Président du Comité de Direction de SMA. « Il nous confirme que la stratégie pour laquelle nous avons opté, à savoir assurer la prospérité et la pérennité de notre entreprise par la digitalisation des processus, la mise en œuvre d’approches organisationnelles innovantes et une conception moderne du leadership, est la bonne. Il est également primordial pour nous de penser et d’agir de manière holistique et durable, ainsi que de préserver notre culture d’entreprise fondée sur la confiance et la participation. C’est ce qui nous distingue d’un grand nombre d’autres entreprises sur le marché très concurrentiel du photovoltaïque. » « De l’élaboration de stratégies visionnaires et de processus innovants à la mise en place de structures de gouvernance d’entreprise efficaces et d’une culture d’entreprise saine : comme tous les lauréats du prix Axia Best Managed Companies Award, SMA Solar Technology AG se distingue par son excellence entrepreneuriale et fixe, une fois encore, de nouvelles normes dans tous les domaines clés de la gestion d’entreprise », souligne Lutz Meyer, partenaire et directeur de Deloitte Private.

Encadré

Le programme « Axia Best Managed Companies »

Le programme Axia Best Managed Companies est un concours organisé en Allemagne par Deloitte Private, l’hebdomadaire WirtschaftsWoche, le Credit Suisse et le BDI et constitue un label de qualité pour les petites et moyennes entreprises performantes. Son objectif : la création d’un écosystème national et mondial de petites et moyennes entreprises gérées avec excellence. L’une des grandes particularités du programme Best Managed Companies est son caractère international : il a été créé par Deloitte au Canada dans les années 1990, et a depuis été introduit avec succès dans plus de 30 pays.