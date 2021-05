Financement participatif : Lendosphere et Enerfip dépassent le seuil de 100 M€ investis dans les énergies renouvelables

Un seuil symbolique vient d’être franchi : plus de 100 millions d’euros ont été investis via Lendosphere et Enerfip, des plateformes de financement participatif dédiées aux énergies renouvelables, par des investisseurs particuliers et professionnels. Deux acteurs en pleine réussite dans un secteur de plus en plus prisé de l’épargne responsable… et rentable !

En franchissant le cap des 100 M€ investis par sa communauté de 18 000 membres, Lendosphere confirme la pertinence de ce modèle qui associe étroitement les attentes des porteurs de projet, des territoires d’implantation et des investisseurs – qu’ils soient éco-épargnants ou investisseurs avertis.

Un montant moyen des campagnes multiplié par 4

Entre 2015 et 2020, le montant moyen des collectes a été multiplié par quatre sur la plateforme de Lendosphere, pour atteindre 520 000 € en 2020. Le rendement moyen proposé est de 5,05 %, pour des durées d’investissement comprises entre 2 et 6 ans. Dans l’optique de favoriser l’investissement en circuit court, 60 % des projets présentés sont réservés en tout ou partie à leurs riverains. Le financement participatif est devenu à la fois un outil d’appropriation locale des projets et de financement compétitif pour leur construction. Dernièrement, les habitants du Gard ont par exemple investi 1,55 million d’euros pour la centrale solaire de Beaucaire développée par CNR (Compagnie Nationale du Rhône), et ceux de l’Yonne, 200 000 € pour un parc éolien présenté par EDF Renouvelables. « En France, l’épargne représente en moyenne 16 tonnes de CO 2 par Français et par an : c’est un secteur stratégique auquel s’attaquer pour répondre aux enjeux écologiques de notre siècle. Notre communauté d’investisseurs y contribue, par son dynamisme et sa récurrence », explique Laure Verhaeghe, co-fondatrice et DG de Lendosphere. Ainsi, 63 % des membres ont investi plusieurs fois sur la plateforme. Le ticket d’investissement moyen est de 1 591 €, avec un minimum à 50 € et un maximum à 800 000 €. Par ailleurs, Lendosphere compte un nombre croissant d’investisseurs avertis, de personnes morales et de professionnels de l’investissement, motivés par la recherche pour leurs placements de diversification et d’impact positif. Le financement participatif fait désormais partie de leur stratégie globale d’allocation patrimoniale. L’éligibilité, depuis la Loi PACTE, des titres intermédiés par le financement participatif dans les PEA et les PEA-PME, la mise en place de « club deals » et l’intérêt croissant des fonds familiaux contribuent également à l’institutionnalisation du secteur.

La barre des 100 millions d’€ également atteinte pour Enerfip

Enerfip, plateforme de financement participatif dédiée à la transition énergétique, poursuit sa bonne dynamique en atteignant également le montant symbolique des 100 Millions d’€ collectés depuis sa création en 2014. Une montée en puissance qui reflète l’intérêt des citoyens pour la transition énergétique et pour ce type de placement permettant de donner du sens à leur épargne. Enerfip permet elle aussi de devenir acteur de la Transition énergétique en investissant dans des projets d’énergies renouvelables sur toute la France : éolien, solaire, méthanisation… Les investissements sont accessibles à tous, sans frais, à partir de 10 € et sans plafond maximal obligatoire. En pleine croissance, la fintech dépasse ses objectifs 2021 avec un très bon 1er trimestre marqué par un mois d‘avril exceptionnel :

- plus de 7 Millions € collectés

- 1 150 nouvelles personnes inscrites sur la plateforme

- 450 nouveaux investisseurs

Et la start-up ne compte pas s’en arrêter là ! Elle a déjà de belles perspectives pour mai et juin 2021. Léo Lemordant, cofondateur et CEO d’Enerfip confirme : « Nous bénéficions d’une très bonne dynamique en régions ! Nous constatons un vrai intérêt des citoyens de pouvoir participer à la transition énergétique sur leur territoire. Ils sont très nombreux à assister à nos webinars d’informations sur les projets et se soucient de plus en plus de donner du sens à leur épargne. Nous sommes également ravis de la confiance que nous témoignent les porteurs de projets en renouvelant leur choix d’Enerfip. »