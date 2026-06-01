Sommet Choose France : Ecolab prÃ©voit dâ€™investir 100 millions d’euros dans GravitHy et HoloSolis

A l’occasion du sommet Choose France, aux cÃ´tÃ©s de GravitHy, producteur de fer bas carbone, et d’HoloSolis, fabricant de panneaux photovoltaÃ¯ques, Ecolab confirme son engagement en faveur d’une industrie franÃ§aise compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e. Avec une enveloppe de 100 millions dâ€™eurosÂ !

Ecolab, acteur mondial des solutions et services liÃ©s Ã lâ€™eau, Ã lâ€™hygiÃ¨ne et Ã la prÃ©vention des infections, confirme son engagement en faveur de la croissance durable de lâ€™Ã©conomie franÃ§aise en prÃ©voyant un investissement de 100â€¯millions dâ€™euros dans deux projets industriels certifiÃ©s stratÃ©giques par l’Ã‰tat : GravitHy et HoloSolis. Â« L’Europe a besoin d’une industrie forte, compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e. En investissant dans GravitHy et HoloSolis, nous nous engageons aux cÃ´tÃ©s des acteurs qui rÃ©inventent le modÃ¨le industriel europÃ©en. C’est prÃ©cisÃ©ment notre mission : dÃ©montrer que performance Ã©conomique et durabilitÃ© ne sont pas des objectifs opposÃ©s, mais les deux piliers d’une industrie rÃ©siliente et d’avenir Â» prÃ©cise Christophe Beck, PrÃ©sident Directeur GÃ©nÃ©ral d’Ecolab.

Performance industrielle et durabilitÃ© sont indissociables

Cet engagement s’inscrit dans la mission profonde d’EcolabÂ : dÃ©montrer que performance industrielle et durabilitÃ© sont indissociables et tÃ©moigne de sa conviction que la rÃ©industrialisation verte est un levier dÃ©cisif pour la compÃ©titivitÃ© europÃ©enne. En soutenant des industries grandes consommatrices d’eau et d’Ã©nergie dans leur transition vers des modÃ¨les durables, Ecolab prolonge naturellement son rÃ´le de partenaire stratÃ©gique de l’industrie. Fort de son expertise mondiale en gestion de l’eau et en optimisation des performances opÃ©rationnelles dans lâ€™industrie, le groupe apporte Ã ces projets dâ€™avenir, non seulement un soutien financier, mais aussi une vision stratÃ©gique pour relever les dÃ©fis environnementaux des sites industriels de demain.

GravitHy : un site industriel Ã forts enjeux Ã Fos-sur-Mer

ImplantÃ© Ã Fos-sur-Mer, au cÅ“ur d’un territoire industriel historique en pleine reconversion, GravitHy ambitionne de produire 2 millions de tonnes de fer bas-carbone par an, grÃ¢ce Ã un procÃ©dÃ© de rÃ©duction directe Ã l’hydrogÃ¨ne. GravitHy relÃ¨ve les enjeux de la dÃ©carbonation lourde et de la gestion optimisÃ©e des ressources dâ€™un secteur Ã forte intensitÃ© hydrique et Ã©nergÃ©tique. Sa mise en service est prÃ©vue en 2030.

HoloSolis : produire l’Ã©nergie solaire en Europe

InstallÃ©e dans la zone EuropÃ´le de Hambach, l’usine HoloSolis sera lâ€™une des plus grandes gigafactory de cellules et modules photovoltaÃ¯ques d’Europe, capable de produire jusqu’Ã 10 millions de panneaux photovoltaÃ¯ques par an. Une fois pleinement opÃ©rationnelle, elle contribuera Ã la compÃ©titivitÃ© Ã©nergÃ©tique europÃ©enne et Ã la structuration d’une filiÃ¨re solaire industrielle sur le continent[GP1]Â . Sa mise en service est prÃ©vue en 2028.

Â«Â Accompagner ces deux projets stratÃ©giques, c’est contribuer concrÃ¨tement Ã la compÃ©titivitÃ© de l’industrie franÃ§aiseÂ Â»

Cet investissement contribue aussi au dÃ©veloppement Ã©conomique des territoires concernÃ©s et Ã la crÃ©ation d’environ 2 500 emplois qualifiÃ©s. Il tÃ©moigne de l’ancrage durable d’Ecolab en France, son deuxiÃ¨me marchÃ© europÃ©en, et de sa volontÃ© de participer activement Ã la construction d’une Ã©conomie industrielle plus sobre, plus compÃ©titive et plus rÃ©siliente. Â« Nous sommes un partenaire rÃ©solu des industries dâ€™avenir en France. Accompagner ces deux projets stratÃ©giques, c’est contribuer concrÃ¨tement Ã la compÃ©titivitÃ© de l’industrie franÃ§aise, tout en accÃ©lÃ©rant son adaptation au changement climatique Â» conclut Thierry Troudet, Directeur GÃ©nÃ©ral d’Ecolab France.

EncadrÃ©

Quid d’EcolabÂ ?

Partenaire de confiance pour des millions de clients, Ecolab (NYSE:ECL) est un leader mondial des solutions et services en matiÃ¨re dâ€™eau, dâ€™hygiÃ¨ne et de prÃ©vention des infections, qui protÃ¨gent les personnes et les ressources essentielles Ã la vie. Aujourdâ€™hui, Ecolab gÃ©nÃ¨re 16 milliards de dollars de chiffre dâ€™affaires annuel, emploie 48 000 collaborateurs et accompagne des clients dans plus de 170 pays et 40 industries. Lâ€™entreprise contribue Ã protÃ©ger un tiers de la production alimentaire mondiale et un quart de lâ€™Ã©nergie produite, tout en offrant des solutions innovantes dans les secteurs de lâ€™agroalimentaire, de lâ€™hÃ´tellerie, de la santÃ©, des centres de donnÃ©es, de la microÃ©lectronique et des sciences de la vie. PrÃ©sent en France depuis plus de 40 ans, Ecolab y concentre 17 % de ses activitÃ©s europÃ©ennes. Le groupe dispose sur le territoire de 3 sites industriels, 2 centres de R&D et 4 bureaux, et mobilise prÃ¨s de 2 000 collaborateurs en France.