JURIDIQUE/Urbanisme et Ã©nergies renouvelables : un nouveau souffle pour les projets dâ€™ENR

Par JÃ©rÃ´me Lefort, avocat associÃ©, LLC & AssociÃ©s etÂ Antoine Lefort, Avocat LLC & AsssociÃ©s

La loi de simplification de la vie Ã©conomique desserre lâ€™Ã©tau que les documents dâ€™urbanisme pouvaient faire peser sur les installations de production dâ€™Ã©nergie renouvelable.

Le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables se heurte de longue date Ã une difficultÃ© pratique rÃ©currente : la confrontation des projets aux rÃ¨gles locales dâ€™urbanisme. Hauteur, emprise au sol, implantation, aspect extÃ©rieur autant de prescriptions des plans locaux dâ€™urbanisme (PLU) susceptibles de faire obstacle Ã une installation photovoltaÃ¯que, Ã une ombriÃ¨re ou Ã un local technique.

La loi nÂ° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie Ã©conomique, publiÃ©e au Journal officiel le 27 mai 2026, entend prÃ©cisÃ©ment rÃ©duire ce risque de blocage. Son article 46 ouvre, Ã cet Ã©gard, des marges de manÅ“uvre bienvenues pour concilier transition Ã©nergÃ©tique et maÃ®trise locale de lâ€™urbanisme.

Un bonus de constructibilitÃ© rÃ©affirmÃ©.

Le premier levier procÃ¨de dâ€™une rÃ©Ã©criture de lâ€™article L. 151-28 du code de lâ€™urbanisme, relatif Ã la composition du rÃ¨glement du PLU. Le texte confirme la facultÃ©, pour le rÃ¨glement, de prÃ©voir dans les zones urbaines ou Ã urbaniser un dÃ©passement des rÃ¨gles de gabarit, de hauteur ou dâ€™emprise au sol au bÃ©nÃ©fice des constructions faisant preuve dâ€™exemplaritÃ© Ã©nergÃ©tique ou environnementale, ou intÃ©grant des procÃ©dÃ©s de production dâ€™Ã©nergies renouvelables. Ce dÃ©passement demeure modulable et plafonnÃ© Ã 30 %.

Il importe toutefois de mesurer la portÃ©e exacte de cet outil. Le bonus de constructibilitÃ© nâ€™est pas dâ€™application directe : il suppose que le rÃ¨glement du PLU lâ€™ait expressÃ©ment instituÃ©. LÃ oÃ¹ le document local est restÃ© silencieux, le porteur de projet ne pourra sâ€™en prÃ©valoir de plein droit. Lâ€™incitation joue donc surtout en amont, dans lâ€™Ã©laboration ou la modification des documents dâ€™urbanisme, et appelle les collectivitÃ©s Ã se saisir de cette possibilitÃ© si elles entendent encourager les constructions vertueuses sur leur territoire.

Deux dÃ©rogations directement opposables.

Le second levier est dâ€™une nature diffÃ©rente et, Ã bien des Ã©gards, plus immÃ©diatement opÃ©rationnel. Lâ€™article 46 complÃ¨te lâ€™article L. 152-5 du code de lâ€™urbanisme, qui autorise lâ€™autoritÃ© compÃ©tente Ã dÃ©roger, projet par projet, aux rÃ¨gles du PLU relatives Ã lâ€™emprise au sol, Ã la hauteur, Ã lâ€™implantation et Ã lâ€™aspect extÃ©rieur des constructions. Deux nouvelles dÃ©rogations y sont dÃ©sormais inscrites. La premiÃ¨re vise lâ€™installation dâ€™Ã©quipements de production dâ€™Ã©nergie renouvelable, au sens de lâ€™article L. 211-2 du code de lâ€™Ã©nergie, ainsi que les Ã©quipements de rÃ©seaux de chaleur ou de froid efficaces.

La seconde concerne les revÃªtements rÃ©flectifs en toiture, dont la fonction de rafraÃ®chissement urbain rÃ©pond aux enjeux dâ€™adaptation au changement climatique. Ã€ la diffÃ©rence du bonus de lâ€™article L. 151-28, ces dÃ©rogations ne supposent pas une habilitation prÃ©alable du rÃ¨glement local. Elles relÃ¨vent dâ€™un pouvoir dâ€™apprÃ©ciation directement exercÃ© par lâ€™autoritÃ© compÃ©tente lors de lâ€™instruction de lâ€™autorisation dâ€™urbanisme, ce qui en fait un instrument mobilisable sans attendre une rÃ©vision du document local.

Une fluidification attendue de lâ€™instruction.

En pratique, ces Ã©volutions devraient faciliter le traitement de nombreux dossiers jusquâ€™ici fragilisÃ©s par les rÃ¨gles locales : installations en toiture, ombriÃ¨res photovoltaÃ¯ques sur parkings, locaux techniques associÃ©s, ou projets contraints par une limite de hauteur ou une prescription dâ€™aspect architectural. Le risque quâ€™un PLU vienne, indirectement, faire Ã©chec Ã un projet dâ€™ENR sâ€™en trouve sensiblement rÃ©duit. La souplesse nâ€™est cependant pas synonyme dâ€™automaticitÃ©. Le pouvoir dâ€™apprÃ©ciation des collectivitÃ©s demeure entier : la dÃ©rogation est une facultÃ©, non un droit acquis. Lâ€™autoritÃ© instructrice conserve la maÃ®trise de la dÃ©cision, notamment au regard de lâ€™insertion du projet dans son environnement. Les porteurs de projets auront donc tout intÃ©rÃªt Ã documenter soigneusement leurs demandes (performance Ã©nergÃ©tique, justification technique, qualitÃ© de lâ€™intÃ©gration) pour sÃ©curiser lâ€™octroi de ces dÃ©rogations.

Un signal plus large en faveur de lâ€™agrivoltaÃ¯sme.

La mÃªme loi comporte, Ã son article 35, une mesure dâ€™allÃ¨gement procÃ©dural intÃ©ressant directement les projets agrivoltaÃ¯ques. La derniÃ¨re phrase de lâ€™article L. 111-31 du code de lâ€™urbanisme est supprimÃ©e, faisant disparaÃ®tre lâ€™obligation, pour la commission dÃ©partementale de prÃ©servation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), dâ€™auditionner le porteur de projet avant de rendre son avis conforme. Cet assouplissement, justifiÃ© par le plan de charge des commissions, devrait raccourcir les dÃ©lais dâ€™instruction dâ€™un contentieux par ailleurs nourri. Au total, lâ€™article 46 ne rÃ©volutionne pas lâ€™Ã©quilibre entre dÃ©veloppement des ENR et rÃ¨gles dâ€™urbanisme, mais il en dÃ©place utilement le curseur. En distinguant un outil incitatif laissÃ© Ã la main des collectivitÃ©s et des dÃ©rogations directement mobilisables par lâ€™autoritÃ© instructrice, le lÃ©gislateur offre aux porteurs de projets un cadre plus lisible et davantage de leviers pour faire aboutir leurs installations.