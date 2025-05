Solveo Energies rÃ©alise une levÃ©e de fonds de prÃ¨s de 100 Mâ‚¬ menÃ©e par Mirova

Solveo Energies, producteur indépendant français d’énergies renouvelables, en mission pour la transition énergétique et solidement implanté dans les territoires, annonce une levée de fonds stratégique de 98 millions d’euros. Ce financement marque un tournant pour Solveo Energies, qui entre dans une nouvelle phase de son développement : passer de la structuration à la mise en oeuvre de ses projets, avec un cap clair à horizon 2030.

« Nous avons fait le choix dès le départ d’internaliser toutes les compétences clés pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur. C’est ce qui nous permet aujourd’hui de déployer nos projets de manière agile, responsable, cohérents avec les besoins des territoires et permettant un partage concret de la valeur générée » confie Alexandre Paganel, Directeur Général Délégué Finance de Solveo Energies. Fondée en 2008, Solveo Energies s’est construit autour d’un modèle singulier dans le paysage des énergies renouvelables : une entreprise à taille humaine, innovante, indépendante, et profondément enracinée dans les territoires.

Une ambition affirmée : produire une énergie durable, au service des territoires

Solveo Energies construit son développement autour de piliers structurants :

Une maîtrise complète de la chaîne de valeur : développement, financement, construction, exploitation,

Un ancrage territorial fort, basé sur l’écoute, la transparence et la co-construction avec les parties prenantes locales,

Une diversification technologique équilibrée entre solaire au sol, solaire en toiture et éolien,

Une culture d’innovation, avec un engagement particulier sur des projets d’agrivoltaïsme ou encore les nouveaux usages de l’énergie tels que l’autoconsommation individuelle et collective.

« Nous sommes très fiers d’accueillir Mirova dans notre aventure entrepreneuriale. Cette opération renforce notre modèle d’acteur indépendant et territorialement ancré. Grâce à ce partenariat stratégique de long terme, nous disposons des moyens pour accélérer notre développement, concrétiser notre portefeuille, et rester fidèles à nos convictions : produire une énergie durable, locale et respectueuse des territoires » soulugne Jean-Marc Mateos, Président de Solveo Energies.

Une dynamique déjà engagée, une accélération à venir

Cette levée de fonds intervient dans la continuité de la première opération menée avec les investisseurs historiques, qui avait permis à Solveo Energies de devenir un Independent Power Producer (IPP : Producteur d’énergie indépendant) en internalisant toutes les compétences nécessaires pour mener ses projets de bout en bout. Depuis, Solveo Energies a su convaincre des partenaires de premier plan, à l’image de la SNCF, avec laquelle elle a signé un Corporate Power Purchase Agreement (PPA), démontrant sa capacité à mener des projets fiables, compétitifs et alignés avec les enjeux climatiques. Avec l’arrivée de Mirova au capital de la société à travers son fonds Mirova Energy Transition 6 (MET6), Solveo Energies renforce ses moyens pour :

Accélérer la mise en service de son portefeuille de projets en développement,

Atteindre 800 MW d’installations en service à horizon 2030 grâce à l’investissement de près de 875 M€,

Et contribuer activement aux objectifs de neutralité carbone de la France.

« Nous sommes très heureux de rejoindre l’aventure Solveo Energies. Nous avons été particulièrement convaincus par la qualité des équipes, la pertinence du portefeuille d’actifs, la rigueur des process et la vision stratégique claire de l’entreprise. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie de construction de notre portefeuille MET6, axée sur des acteurs engagés et performants de la transition énergétique. » conclut Jocelyn Dioux, Directeur d’Investissement chez Mirova.

Encadré

Les conseils de l’opération

Solveo a été conseillé par Natixis Partners, pour la partie M&A, Jeantet et RSG en tant que conseillers légaux. La due diligence technique a été assurée par Syneria, financière par KPMG et légale / fiscale par De Gaulle Fleurance. Mirova a été conseillé par Gottengreen, pour la partie M&A, White & Case en tant que conseiller légal et PwC en tant que conseiller finance et fiscal. La due diligence technique a été assurée par DNV.