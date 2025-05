Au cÅ“ur des travaux du parc photovoltaÃ¯que des Grandes Terres

La Société d’Économie Mixte Locale (SEML) Côte-d’Or Énergies, GEG EneR et la commune de Labergement-lès-Seurre ont convié élus et partenaires pour une visite de chantier du parc photovoltaïque des Grandes Terres situé à Labergement-lès-Seurre. Un lieu propice à l’implantation d’une centrale photovoltaïque !

Abandonné depuis quelques années, le site de Labergement-lès-Seurre, remplissait tous les critères pour accueillir une centrale photovoltaïque au sol : ancien site de concassage, terrain non cultivable. Propriétaire du terrain, la commune souhaitait développer une centrale photovoltaïque au sol afin d’entrer dans la transition énergétique.

Un parc photovoltaïque pour les enfants et petits enfants de la commune

La SEML Côte-d’Or Énergies en association avec GEG EneR, filiale de la SEML « Gaz Électricité de Grenoble », deux acteurs spécialisés dans le développement de projets d’énergies renouvelables, ont été ainsi retenus pour développer ce projet qui permettra de dynamiser l’économie locale. Il générera également des recettes pour les collectivités (commune, communauté de communes, Conseil départemental) grâce au loyer, à la fiscalité et aux retombées de l’investissement, la commune de Labergement-lès-Seurre détenant 10 % des parts dans la société dédiée au projet. Le restant de capital est réparti entre la SEML (45 %) et GEG ENeR (45 %). « Nous sommes fiers de voir ce parc photovoltaïque sortir de terre aujourd’hui. Ce projet donne une seconde vie à un site industriel longuement délaissé. De nombreuses étapes, plus ou moins faciles et chronophages (dépollution des sols, permis de construire, instruction, …) ont dues être franchies et c’est avec joie et soulagement que nous avons accueilli, ici, les premiers coups de pioche. D’autant plus que ce projet avait été accueilli positivement par l’ensemble des habitants. Nous sommes ravis d’avoir choisi le

partenariat « SEML Côte-d’Or Énergies – GEG EneR » pour nous accompagner.

Grâce à eux nous avons pu bénéficier d’une expertise de haut niveau à chaque étape du projet. Nous sommes accompagnés par des personnes humaines et bienveillantes dans leur conseil. Ce partenariat qui privilégie d’ailleurs les intérêts locaux, a permis à la commune d’entrer au capital de la société du projet. Ainsi, les habitants bénéficieront du loyer mais aussi des bénéfices. Nous voyons ce parc photovoltaïque comme un investissement durable pour nos enfants et nos petits-enfants. Il démontre notre engagement, à notre échelle, pour la transition énergétique. »

Une énergie renouvelable locale

8 112 panneaux solaires sont en train de sortir de terre. Installés sur 5 hectares et totalisant une puissance de 4,9 MWC, ils produiront environ 5,7 GWh d’énergie électrique correspondant à la consommation annuelle de 1 420 foyers (hors chauffage). Cette installation permet également d’éviter l’émission de plus de 1 550 tonnes de CO2, soit 870 allers-retours Paris/New-York en avion, en tenant compte de la fabrication et de l’importation des panneaux photovoltaïques. « Le groupe GEG s’attache depuis plusieurs années à développer ses capacités de production d’énergies renouvelables, en Isère mais également sur l’ensemble du territoire national. Pour cela, GEG a décidé très rapidement de se rapprocher de structures locales équivalentes, partageant la même approche et les mêmes valeurs. C’est le cas de la SEML Côte d’Or Énergies. Le projet de Labergement-Lès-Seurre est la première centrale photovoltaïque en construction issue de notre partenariat. D’autres projets sont en cours de développement, avec un effet bénéfique puisque les équipes de la SEML Côte d’Or Énergies se renforcent. Nous sommes vraiment heureux de la réussite de ce partenariat. C’est un très bel exemple de travail en commun bénéficiant à tous les acteurs. » poursuit Vincent Fristot, président de GEG.

Un peu plus de 10 mois de travaux

Commencés début septembre, les travaux se poursuivront jusqu’à cet été. Ils consistent principalement à la préparation du terrain, à l’installation des modules photovoltaïques, au raccordement et à la sécurisation du site. Les entreprises participant aux travaux sont Eiffage et Pelichet TP. Actuellement, le chantier est dans la phase d’installation des panneaux photovoltaïques. Durant les travaux et la durée de vie du parc, diverses mesures en faveur de la biodiversité seront mises en place : suivi écologique, gestion des produits polluants, pas d’artificialisation des sols, création de deux mares pour favoriser le développement de diverses espèces et de haies constituées de végétaux locaux, … .

Encadré

Le parc en chiffres

4,9 MWc de puissance pour la totalité du parc

5,7 GWh de production annuelle prévue soit 1 420 foyers alimentés annuellement en électricité (hors chauffage)

1 550 t/an de C O2 émis en moins soit 870 allers-retours Paris/New-York en avion

8 112 panneaux photovoltaïques sur 5 hectares