54Ã¨me Ã©dition de lâ€™Observatoire de lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que : lâ€™avenir du solaire en toiture en question

Le solaire français porté par les toitures de taille moyenne rejette la volonté du gouvernement d’enterrer à la fois l’industrie française et le solaire compétitif, abondant, décentralisé et décarboné. Etat d’alerte !

Cette 54ème édition de l’Observatoire traite de l’activité des installations photovoltaïques au 1er trimestre 2025 en France. Parmi les conclusions établies, on retiendra que le volume de raccordement au 1er trimestre 2025 s’établit à 1,407 GW*, en légère baisse par rapport au volume du 4ème trimestre 2024 (1,586 GW).

- Par rapport au trimestre précédent, ce trimestre est marqué :

o par une baisse du segment « autoconsommation » (totale ou partielle), avec presque 51 585 installations raccordées, par une légère baisse du segment des installations domestiques (<36 kW), avec 268 MW raccordés,

o par une assez forte hausse du segment des moyennes toitures (36 à 100 kW), avec 114 MW raccordés,

o par une forte hausse du segment des grandes toitures (100 à 500 kW), avec un volume raccordé de 641 MW, ce qui constitue un record absolu, par une légère hausse du segment des très grandes toitures (500 kW à 1 MW), avec un volume raccordé de 18 MW,

o par une baisse du segment des grandes installations (500 kW et +), avec 384 MW raccordés (hors données RTE),

- La file d’attente sur le réseau de distribution est marquée par une légère hausse par rapport au précédent trimestre (données non disponibles des projets sur le réseau de transport) et le stock de projets atteint 16,5 GW au terme de ce 1er trimestre 2025 (Hors RTE).

- Le prix de marché de l’électricité étant revenu aux environs de 45 €/MWh, il y a un impact très modéré sur les charges publiques de tous les segments.

« Cette édition marque une étape importante dans la vie de France Territoire Solaire, avec l’ajout des données régionales, afin d’illustrer le dynamisme du solaire dans nos territoires. Nous pouvons notamment retenir une forte croissance du solaire dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-

Aquitaine et Occitanie. Avec plus de 50 % des installations provenant du segment des « moyennes toitures », le solaire au service du monde agricole (principalement des toitures et hangars agricoles) continue de participer à la rénovation de l’outil de production agricole, y contribuant à hauteur de près de 300 millions d’euros. Ce succès est aujourd’hui mis à mal par le passage d’un guichet ouvert à un système d’appel d’offres, mais surtout par la proposition du gouvernement de ne retenir que 110 MW par trimestre, soit une division par six du volume actuellement raccordé. Le solaire en toiture, de par sa dimension locale, représente 60 000 emplois et est au cœur de la réindustrialisation française. Le gouvernement va-t-il enterrer à la fois l’industrie française et le solaire compétitif, abondant, décentralisé et décarboné ? » déclare Hadrien Clément, Président de France Territoire Solaire.