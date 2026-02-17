SOLVEO Energies lance un financement participatif pour la centrale solaire hybride sol et flottante de Saint-Ã‰lix-le-ChÃ¢teau (31)

SOLVEO Energies annonce lâ€™ouverture dâ€™un financement participatif, via Lendosphere, dÃ©diÃ© Ã la centrale solaire de Saint-Ã‰lix-le-ChÃ¢teau, en Haute-Garonne. L’objectif initial de la collecte, fixÃ© Ã 500 000 â‚¬, pourra Ãªtre dÃ©plafonnÃ© jusqu’Ã 1,6Â Mâ‚¬. Cette campagne est ouverte exclusivement aux habitants de Haute-Garonne et des dÃ©partements limitrophes : Hautes-PyrÃ©nÃ©es, Gers, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude et AriÃ¨ge.

Le projet est implantÃ© sur le site d’une ancienne carriÃ¨re alluvionnaire incluant des terrains remblayÃ©s et un plan d’eau. Le parc solaire est ainsi composÃ© de deux types d’installations photovoltaÃ¯ques sur le mÃªme site, l’une flottante et l’autre au sol. Ã‰quipÃ© de 23 950 modules, le parc produira annuellement environ 19,7 GWh, soit la consommation Ã©lectrique (chauffage et eau chaude sanitaire inclus) d’environ 4 173 foyers. Cela Ã©vitera tous les ans le rejet dâ€™environ 228 tonnes Ã©quivalent CO 2 . La mise en service de la centrale solaire est prÃ©vue en septembre 2026.

Pour Jean-Marc MATÃ‰OS, PrÃ©sident de SOLVEO Energies Â«Â C’est avec une grande satisfaction que nous voyons le projet de centrale solaire de Saint-Ã‰lix-le-ChÃ¢teau se concrÃ©tiser. Ce projet emblÃ©matique s’appuie sur une technologie Ã©prouvÃ©e et franÃ§aise. Il se distingue non seulement par sa dimension parfaitement adaptÃ©e Ã lâ€™Ã©tendue dâ€™eau disponible, mais aussi par son caractÃ¨re innovant en combinant sur un mÃªme site une centrale solaire flottante et une centrale au sol. Cette double approche dÃ©montre la capacitÃ© de nos Ã©quipes Ã proposer des solutions appropriÃ©es Ã toutes les typologies de terrain tout en s’adaptant aux contraintes environnementales. Â»