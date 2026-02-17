Alterna énergie acquiert Vattenfall Energies SA, et devient un acteur majeur du marché français de la fourniture d’énergie

Alterna énergie, fournisseur français d’énergie renouvelable, annonce avoir finalisé une opération d’acquisition auprès de l’énergéticien suédois Vattenfall. Ce dernier, détenu à 100% par l’état suédois, cède à Alterna énergie sa filiale Vattenfall Energies SA, qui abrite depuis 25 ans l’intégralité de ses activités de fourniture d’énergie en France.

Le fournisseur d’énergie alternatif Alterna énergie basé à Poitiers (86) opère un véritable changement d’échelle : il double son portefeuille pour atteindre les 10 TWh d’énergie livrés par an à près de 350 000 clients. Alterna énergie devient ainsi l’un des principaux acteurs du marché français de la fourniture d’énergie, et se positionne désormais comme le 4ème fournisseur français d’électricité sur le marché national. Cette acquisition n’a aucun impact ni pour les clients de Vattenfall en France ni pour ceux d’Alterna énergie, leurs contrats se poursuivent sans changement. La réalisation de l’opération demeure soumise à l’obtention de l’autorisation de l’Autorité de la concurrence dans les prochaines semaines.

Alterna énergie double son activité pour changer d’échelle

Au terme de la transaction, Alterna énergie acquiert l’intégralité des activités de Vattenfall Energies SA, qui deviendra filiale à 100% d’Alterna énergie. Les portefeuilles d’Alterna et de Vattenfall se révélant particulièrement complémentaires, Alterna énergie va devenir un acteur incontournable sur l’ensemble des segments de marché de la fourniture d’énergie : TPE, PME, ETI, grands groupes, industrie et tertiaire, collectivités territoriales, marché des particuliers. Grâce à cette acquisition tout juste 20 ans après sa création, Alterna énergie se donne les moyens de renforcer sa présence nationale et d’amplifier son action pour réaliser sa promesse de rapprocher toujours plus production d’énergie renouvelable et consommation. Pour ce faire, il a choisi en Vattenfall un partenaire qui partage ses valeurs et son ambition d’œuvrer pour la réussite de la transition énergie-climat et de l’électrification des usages. “Cette acquisition marque un tournant historique pour Alterna énergie. Cette opération, au-delà des chiffres, est une formidable opportunité d’amplifier notre impact sur la transition énergétique des territoires. En rachetant la filiale fourniture d’énergie de Vattenfall en France, nous consolidons notre engagement : proposer une énergie verte, locale et accessible à tous les Français. L’énergie du coin prend aujourd’hui une nouvelle dimension ” souligne Antonin Marcault, Directeur général d’Alterna énergie.

Cette opération stratégique s’inscrit dans le plan de croissance “Sorégies 2030”, du nom de la maison-mère d’Alterna énergie

Le groupe basé à Poitiers, déjà 4ème énergéticien français (électricité), a annoncé en juin 2025 un ambitieux plan d’investissement d’1,5 milliard d’euros visant à doubler ses activités de production, d’agrégation et de commercialisation d’énergie renouvelable d’ici 2030, en priorisant l’électrification des usages. « L’acquisition par Alterna énergie des activités françaises de fourniture d’énergie de l’énergéticien suédois Vattenfall constitue une étape majeure de notre plan stratégique. Convaincus de la valeur de notre modèle territorial unique pour rendre la transition énergie-climat accessible à tous, nous sommes bien placés pour devenir d’ici 2030, à l’échelle de plusieurs centaines de milliers de clients, le 1erénergéticien français couvrant 100% des approvisionnements de ses clients, chaque mois de l’année, avec de l’électricité renouvelable” précise Frédéric Bouvier, Président du directoire du Groupe Sorégies et Président d’Alterna énergie. Alterna énergie a été assisté par Gottengreen pour cette opération.