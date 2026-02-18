Le groupe IEL poursuit sa croissance en 2026 et se lance dans le stockage

AprÃ¨s un chiffre dâ€™affaires de 39 millions dâ€™euros en 2024, le Groupe IEL atteint 43 millions dâ€™euros en 2025 dont 23 millions dâ€™euros issus de la production dâ€™Ã©lectricitÃ© des actifs (parcs Ã©oliens et solaires) du groupe. Une activitÃ© en progressionÂ !

Lâ€™annÃ©e 2025 du groupe IEL a Ã©tÃ© marquÃ©e par la livraison dâ€™un nouveau bÃ¢timent Ã faible consommation (BBC) au siÃ¨ge, Ã Saint-Brieuc. Ce nouvel outil de travail, dÃ©diÃ© notamment aux Ã©quipes en charge de lâ€™exploitation et de la maintenance des parcs Ã©oliens et centrales solaires, offre des espaces adaptÃ©s aux enjeux actuels : atelier, zone de stockage, salle de rÃ©union et bureaux permettant la supervision des actifs du Groupe. Cet investissement traduit la volontÃ© dâ€™IEL de renforcer durablement ses capacitÃ©s opÃ©rationnelles.

Une augmentation de capital rÃ©alisÃ©e en fin dâ€™annÃ©e

Au cours du mois de dÃ©cembre 2025, IEL a, par incorporation de ses rÃ©serves, rÃ©alisÃ© une augmentation de capital pour porter ce dernier Ã 10 020 400 â‚¬ (versus 2 766 608 â‚¬ prÃ©cÃ©demment). Cette opÃ©ration vise Ã accroÃ®tre la structure financiÃ¨re dâ€™IEL et Ã lui donner les moyens dâ€™accompagner de nouveaux investissements, notamment le dÃ©veloppement de projets et dâ€™Ã©ventuelles acquisitions, dans une logique de croissance maÃ®trisÃ©e et pÃ©renne.

Des perspectives concrÃ¨tes pour 2026

Lâ€™annÃ©e 2026 sera marquÃ©e par de nombreuses mise en service de toitures et ombriÃ¨res solaires ainsi que par la mise en service de cinq projets structurants totalisant plus de 50 MW supplÃ©mentaire de production dâ€™Ã©nergie verte sur le grand ouest. Par ailleurs, le Groupe IEL engage une nouvelle Ã©tape de son dÃ©veloppement avec le lancement dâ€™une activitÃ© dÃ©diÃ©e au stockage dâ€™Ã©nergie par batteries. Deux permis de construire pour des unitÃ©s de stockage ont rÃ©cemment Ã©tÃ© obtenus. Ces obtentions ouvrent la voie Ã la structuration de ce nouveau mÃ©tier, complÃ©mentaire des activitÃ©s historiques du Groupe.