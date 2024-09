SOLVEO Energies lance un financement participatif pour la centrale solaire de Saint-Ã‰lix-le-ChÃ¢teau

SOLVEO Energies annonce l’ouverture d’un financement participatif, via Lendosphere, dédié à la centrale solaire de Saint-Élix-le-Château, en Haute-Garonne. D’un montant de 1,5 million d’euros, la collecte est ouverte exclusivement aux habitants de Haute-Garonne et des départements limitrophes (Hautes-Pyrénées, Gers, Tarn-et-Garonne, Tarn, Aude et Ariège) assurant ainsi un partage local de la valeur créée par cette installation d’électricité renouvelable.

Le projet est implanté sur le site d’une ancienne carrière alluvionnaire incluant des terrains remblayés et un plan d’eau. Le parc solaire est ainsi composé de deux types d’installations photovoltaïques sur le même site, l’une flottante d’une puissance de 11 MWc et l’autre au sol d’une puissance de 4 MWc. Composé de 26 280 modules, le parc produira annuellement environ 18 GWh, soit la consommation électrique (chauffage et eau chaude sanitaire inclus) d’environ 4 462 foyers. Cela évitera tous les ans le rejet d’environ 4 600 tonnes équivalent CO 2 . La mise en service de la centrale solaire est prévue fin 2025.

Pour Jean-Marc MATÉOS, Président de SOLVEO Energies « C’est avec une grande satisfaction que nous voyons le projet de centrale solaire de Saint-Élix-le-Château se concrétiser. Ce projet emblématique s’appuie sur une technologie éprouvée et française. Il se distingue non seulement par sa dimension parfaitement adaptée à l’étendue d’eau disponible, mais aussi par son caractère innovant en combinant sur un même site une centrale solaire flottante et une centrale au sol. Cette double approche démontre la capacité de nos équipes à proposer des solutions appropriées à toutes les typologies de terrain tout en s’adaptant aux contraintes environnementales. »