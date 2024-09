POwR Connect prÃ©sente Shape, son carport solaire Ã  BATIMAT 2024

À l’occasion du salon BATIMAT 2024, POwR Connect présente Shape, une solution de carport solaire alliant performance, design et durabilité. Développé en France et pensé pour répondre aux exigences actuelles en matière d’énergie solaire, Shape représente une innovation majeure dans le domaine des infrastructures photovoltaïques pour parkings. De quoi maximiser la production solaire grâce à une conception optimisée !

Shape est conçu pour accueillir des panneaux biverres bifaciaux, permettant une production d’énergie optimale en captant le rayonnement solaire des deux côtés des modules. Grâce à une inclinaison ajustable de -10° à 10°, Shape s’adapte parfaitement à son environnement pour garantir une performance maximale tout au long de la journée. Cette flexibilité permet une installation sur mesure, en prenant en compte les spécificités de chaque site.

Fabrication française et engagement local

Prouvant une fois de plus l’importance du Made in France, Shape est fabriqué localement, garantissant une qualité supérieure et une empreinte carbone réduite. POwR Connect soutient l’industrie française tout en proposant une solution durable pour optimiser les espaces de stationnement avec une infrastructure écologique et rentable.

Des caractéristiques techniques avancées pour une durabilité accrue

Un système de fixation certifié sous ETN : Conçu pour une performance optimale même dans des conditions climatiques difficiles, Shape dispose d’un système de drainage, garantissant une longévité accrue des installations.

Pré-assemblage pour une installation simplifiée : Shape est conçu pour être installé rapidement grâce à un système de pré-assemblage, réduisant les temps de chantier et facilitant la mise en œuvre pour les installateurs.

Construction modulaire : S’adapte à toutes les configurations de parking, offrant des options de personnalisation et d’évolutivité selon les besoins spécifiques des utilisateurs.

Design et esthétique : l’alliance du moderne et du fonctionnel

Avec une structure en acier laqué disponible en deux coloris (blanc et anthracite), Shape propose un design épuré qui s’intègre harmonieusement à n’importe quel environnement. Ce carport ne se contente pas de produire de l’énergie, il valorise également l’espace en offrant une protection pour les véhicules tout en restant esthétiquement agréable.

“Avec Shape, nous avons voulu offrir bien plus qu’un simple carport solaire. C’est une solution complète, flexible et durable qui combine performance énergétique et esthétique. Notre objectif est de permettre aux entreprises, ainsi qu’aux particuliers via nos partenaires professionnels, de tirer le meilleur parti de leurs espaces de stationnement tout en contribuant à la transition énergétique.” Marc Jannin, Directeur Général de POwR Connect.