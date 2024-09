AccÃ¨s Ã  lâ€™eau douce en Pacifique Sud : six nouvelles installations OSMOSUN dÃ©ployÃ©es au Vanuatu

OSMOSUN, acteur de référence dans les solutions de dessalement d’eau de mer et d’eau saumâtre par énergie solaire, vient de mettre en service six nouvelles unités OSMOSUN 0,2 SW dans la République du Vanuatu. Près de 5 000 habitants répartis sur quatre îles vont désormais disposer d’un accès constant et pérenne à une eau douce, potable et bas carbone. Une eau douce solaire !

Située au cœur du Pacifique Sud, la République du Vanuatu est un état-archipel de 83 îles pour la plupart d’origine volcanique. L’insécurité hydrique est renforcée par les régimes de précipitations devenus imprévisibles en raison du changement climatique. Les ressources en eau douce traditionnellement utilisées, collecte des eaux de pluie et puits, ne permettent plus de garantir un accès à une eau potable toute l’année. Des unités de dessalement ont déjà été installées par le passé, mais ces dernières, fonctionnant via des générateurs alimentés au fioul, s’avèrent peu satisfaisantes d’un point de vue environnemental et très énergivores avec des coûts prohibitifs pour la communauté.

1.5m³ d’eau douce chaque jour

Lors de présentations des solutions OSMOSUN pour faire face aux problématiques de stress hydrique rencontrées sur la zone Pacifique, le département de l’eau du Vanuatu a été séduit par la souplesse de déploiement, l’autonomie et l’impact environnemental particulièrement réduit des solutions de dessalement par osmose inverse Osmosun. Quatre unités OSMOSUN 0,2 SW reliées à des panneaux solaires ont ainsi été installées sur quatre îles sélectionnées par le Département de l’eau du Vanuatu pour l’urgence de la situation : Wala, Rano, Vao et Atchin. Les unités alimentent désormais des kiosks à eau et produisent 1.5m³ d’eau douce chaque jour. Deux autres unités mobiles ont également été mises à disposition pour être déployées rapidement face à d’éventuels besoins ponctuels ou des situations d’urgence. Les services techniques de la communauté, assistés de l’agence nationale de l’eau du Vanuatu, tous deux formés par OSMOSUN au moment de la mise en service, prendront en charge la gestion et la maintenance des unités.

« Les besoins sont immenses »

Des visites récurrentes des experts OSMOSUN sont prévues pour un accompagnement sur la durée, facilitant ainsi l’appropriation locale des équipements. « L’archipel du Vanuatu compte un grand nombre de communes isolées en pénurie d’eau douce et disposant de réseaux électriques fragiles, ce qui complexifie d’autant l’installation d’unités de dessalement », explique Martin Bourillet développeur commercial chez OSMOSUN. « Avec nos solutions bas carbone et sans batterie nous cochons toutes les cases : nous pouvons fournir une eau douce, pure, sans impacter le réseau existant et sans recourir aux énergies fossiles. » Cette installation marque une première étape réussie montrant la pertinence des solutions OSMOSUN dans des zones complexes et isolées. Les démarches de mise à l’échelle dans l’archipel du Vanuatu et plus largement dans les îles reculées du Pacifique Sud sont d’ores et déjà lancées. « Les besoins sont immenses et désormais bien connus de nos équipes grâce à notre opération Kori Odyssey menée l’année dernière », conclut Quentin Ragetly PDG d’OSMOSUN. « Nous sommes heureux de récolter les fruits des investissements réalisés et d’apporter aux populations une eau douce qui leur manquait cruellement. »

Encadré

Quid d’OSMOSUN® ?

Créé en 2014, OSMOSUN® a pour ambition de devenir un acteur de référence du marché de l’eau « bas carbone » afin de rendre accessible l’eau potable à tous. OSMOSUN® a développé une solution brevetée unique, économique, propre et durable de dessalement de l’eau de mer et de l’eau saumâtre qui fonctionne à l’énergie solaire et sans batterie. Les unités OSMOSUN® peuvent produire jusqu’à 50 000 m³ d’eau par jour et se positionnent parmi les moins énergivores et les plus compétitives économiquement. Au 31 décembre 2023, 69 unités de dessalement ont été vendues dans 27 pays.