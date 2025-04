Solveo Energies et Arterris : une centrale solaire multi-solutions de 1,92 MWc en autoconsommation individuelle et collective

Solveo Energies et la coopérative agricole Arterris annoncent la mise en service du premier lot de 1,92 MWc d’un projet solaire innovant sur le site industriel d’Arterris à Castelnaudary (Aude). Ce projet ambitieux, de 5,4 MWc au total, combine une diversité inédite d’installations photovoltaïques et de montages économiques pour alimenter en électricité verte à la fois le site industriel et une filiale voisine, illustrant l’expertise de Solveo Energies au service de la transition énergétique d’Arterris.

L’ensemble du chantier a été mené en un an par Solveo Energies sur un site industriel en activité, avec une mise en service début mars 2025. Ce déploiement multi-technique fait du site d’Arterris de Castelnaudary une vitrine régionale des opportunités offertes par le solaire, en exploitant chaque espace – toitures, parkings, sols – pour produire une énergie renouvelable consommée localement.

Autoconsommation Individuelle et collective : flexibilité énergétique au rendez-vous

La production d’électricité solaire est principalement autoconsommée par Arterris pour alimenter son site industriel. 2 300 MWh par an sont injectés dans le réseau interne des installations du site de Castelnaudary (siège social, usines semences, usine aliment du bétail, etc.) couvrant ainsi 16% de sa consommation annuelle. Cette part d’énergie autoproduite permet à Arterris de réduire sa dépendance au réseau, de maîtriser sa facture énergétique à long terme et de diminuer son empreinte carbone. Mais le projet va plus loin. Un dispositif d’autoconsommation collective patrimoniale a été mis en place pour valoriser le surplus de production. La Conserverie du Languedoc, filiale agroalimentaire d’Arterris située à seulement 1 km, bénéficie ainsi de 200 MWh/an d’électricité renouvelable. Ce montage pionnier dans la région permet de mutualiser l’énergie produite au sein d’un même groupe, démontrant tout le potentiel de l’autoconsommation collective dans le tissu industriel.

Un partenariat clé en main au service de la transition énergétique d’Arterris

Ce projet a été réalisé sous la forme d’une « vente clé en main » : Arterris a investi dans ce premier lot d’installations photovoltaïques et en est pleinement propriétaire. Solveo Energies a mené à bien la conception et la construction du projet, et assurera son exploitation-maintenance pendant 20 ans. Ce partenariat de long terme garantit à Arterris la performance durable de ses installations et un accompagnement technique de qualité. « Ce projet illustre notre capacité à mettre en place des typologies très variées de solutions sur un même site industriel, avec de l’autoconsommation à la fois individuelle et collective. La confiance d’Arterris nous a permis d’exprimer pleinement notre savoir-faire technique et notre agilité dans un projet complexe et ambitieux », souligne Jean-Marc Mateos, Président de Solveo Energies. « Ce partenariat structurant s’inscrit dans notre volonté de rendre notre modèle plus résilient et plus durable. Nous avons trouvé en Solveo Energies un partenaire capable de nous accompagner avec agilité dans une trajectoire énergétique ambitieuse. Pour le lot, lié à l’autoconsommation sur le site de Castelnaudary, le Groupe Arterris a bénéficié de l’aide de la Région Occitanie pour une subvention couvrant partiellement les coûts de désamiantage et de renforts de structure du toit de l’usine d’aliments du bétail », ajoute Yasmina Bousraou, Secrétaire Générale, Directrice des Ressources Humaines, Directrice RSE.

Vers un second lot de 3,5 MW : Arterris et solveo Energies poursuivent leur dynamique

Fort de ce premier succès, Arterris et Solveo Energies poursuivent leur collaboration avec la construction, en cours, d’un deuxième lot sur le même site. Cette extension de 3,5 MWc comprend de nouvelles ombrières de grande hauteur et deux toitures photovoltaïques supplémentaires. Ce nouveau projet fait l’objet d’un co-investissement entre Arterris, l’AREC Occitanie et Solveo Energies, dans le cadre d’un partenariat structuré autour d’un schéma juridique et financier éprouvé, que Solveo Energies met régulièrement en oeuvre pour associer acteurs publics et privés au service de projets territoriaux. La mise en service de ce second lot est prévue d’ici un an. Avec un total de plus de 5 MWc de puissance solaire installée, le site de Castelnaudary deviendra un véritable hub énergétique local, incarnant une approche industrielle vertueuse, capable d’allier souveraineté énergétique, efficacité économique et ancrage territorial.

Encadré

Un site industriel équipé de multiples solutions solaires

Sur le site de Castelnaudary, Solveo Energies a donc déployé dans ce premier lot un éventail complet d’installations photovoltaïques afin d’optimiser chaque espace disponible :