1Ã¨re Ã©tape du DERBI OCCITANIE TOUR Ã  Perpignan le 19 mai prochain

Le Pôle de compétitivité DERBI, en partenariat avec le réseau des CCI Occitanie et les Chambres d’Agriculture organisent des Rencontres dans chaque département de la région Occitanie et à destination de tous les professionnels du secteur des énergies renouvelables (EnR). La 1ère étape du DERBI OCCITANIE TOUR aura lieu dans les Pyrénées-Orientales le 19 mai prochain de 16h00 à 19h00.

Cette rencontre Energie Pyrénées-Orientales sera une occasion unique pour faire le point sur le contexte politique, réglementaire et technique des avancées post Loi de Finances 2025 en présence d’experts des EnR. Au programme de chaque étape, ces rencontres aborderont les enjeux de la transition énergétique sous l’angle des dynamiques économiques propres à chaque territoire avec :

des points de décryptage de l’actualité sur les sujets liés à l’énergie en France

des présentations de projets concrets et prospectifs par les partenaires et experts locaux sur les sujets énergétiques territoriales

des témoignages d’entreprises locales du temps de networking pour discuter entre professionnels, experts et élus

Parmi les intervenants experts de cette 1ère rencontre, ont déjà confirmé leur présence : André Joffre, Président du Pôle de compétitivité DERBI, Alexandra Batlle, La Plateforme Verte (LPV) sur l’autoconsommation et Christian Dupraz, Directeur de recherche à l’INRAE Montpellier sur l’agrivoltaïsme. Ils seront accompagnés des acteurs politiques et économiques du département, Laurent Gauze, Président de la CCI Perpignan et PO, Fabienne Bonet, Présidente de la Chambre d’Agriculture des PO, Bruno Vila, Président de la FDSEA 66, Bruno Berthet, Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales et Marc Medina, Vice-Président de Perpignan Méditerranée Métropole, en charge de la transition énergétique. En clôture, trois jeunes entrepreneurs membres de DERBI viendront évoquer leur aventure entrepreneuriale dans le monde des EnR.

forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=MMds2_3gWkWzoweTlZu0r6yma6dcnDtBuQQaJg9hNNxUQ0MxQTZEMEUwRU5YWU8wSlpDNUNBMVZTUy4u&route=shorturl