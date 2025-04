Solargie, expert du solaire depuis 2003, enrichit son offre pour rÃ©pondre aux nouveaux enjeux Ã©nergÃ©tiques

Face aux nouveaux enjeux énergétiques, entre autoconsommation, stockage et véhicules électriques, Solargie, PME vendéenne spécialisée dans les projets photovoltaïques et filiale du groupe Dubreuil, élargit son offre en proposant à ses clients l’installation de batteries de stockage d’énergie et de bornes de recharge électrique. Deux nouvelles solutions adaptées aux attentes des clients !

En complément de son expertise dans le photovoltaïque, Solargie enrichit ses services – à destination des particuliers, professionnels et collectivités – avec deux nouvelles solutions. D’une part, l’entreprise propose l’installation de batteries de stockage d’énergie solaire permettant de conserver l’électricité produite en journée par les panneaux photovoltaïques, pour une utilisation la nuit ou lors des périodes de faible ensoleillement. Une solution efficace pour réduire la dépendance au réseau électrique, tout en optimisant les coûts énergétiques. D’autre part, Solargie propose la mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour les professionnels et les particuliers. Ces bornes offrent plusieurs niveaux de puissance et intègrent une application mobile, permettant un suivi précis et une gestion optimisée de la consommation énergétique. Pour garantir leur performance durable, Solargie propose également un service de maintenance et de nettoyage des panneaux photovoltaïques et des bornes de recharge, essentiel pour maximiser la production d’énergie et prolonger la durée de vie des équipements. « Face à la hausse continue des prix de l’électricité et à la fin des contrats de vente des premières installations photovoltaïques, nos clients recherchent des solutions efficaces, fiables et durables pour maîtriser leur facture d’électricité. En intégrant ces nouvelles offres, nous leur proposons une approche complète, du conseil à l’installation jusqu’au suivi, pour optimiser leur production et leur utilisation d’énergie, tout en répondant aux enjeux de mobilité électrique. », souligne Emmanuel Herbin, dirigeant de Solargie.

Solargie, un acteur du solaire en pleine croissance

Implantée en Vendée, Solargie poursuit son développement et s’impose comme un acteur clé du photovoltaïque dans l’Ouest de la France. L’entreprise intervient sur l’ensemble des Pays de la Loire et jusqu’au nord de la Nouvelle-Aquitaine, accompagnant particuliers et professionnels dans leurs projets solaires. Pour garantir la qualité et la fiabilité de ses installations, Solargie s’appuie sur des certifications reconnues telles que le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) et la certification IRVE (Infrastructure de Recharge de Véhicule Électrique), gages de performance et de conformité technique. Par ailleurs, Solargie continue de renforcer ses équipes avec 36 salariés à ce jour, garantissant un accompagnement réactif, personnalisé et efficace face à une demande en pleine expansion. En effet, avec plus de 2 600 installations réalisées chez les particuliers et 230 projets menés auprès de professionnels, l’entreprise affiche une progression marquée. En 2024, elle a réalisé 470 chantiers, contre 370 en 2023, illustrant ainsi une accélération soutenue de son activité.