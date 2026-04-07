Solveo Energies dÃ©veloppe un concept de nouveau Mini-Champ Solaire agrÃ©gÃ© Ã  un parc dÃ©jÃ  existant

Le parc solaire de Belesta-en-Lauragais sâ€™agrandit grÃ¢ce Ã lâ€™installation dâ€™un nouveau Mini-Champ Solaire (300 kWc), portant sa puissance installÃ©e Ã environ 3 MWc â€” soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation annuelle de 900 foyers. DÃ©veloppÃ© sur une ancienne carriÃ¨re rÃ©habilitÃ©e, le parc de Belesta-en-Lauragais illustre la capacitÃ© de Solveo Energies Ã valoriser des fonciers dÃ©gradÃ©s au service de la production dâ€™Ã©nergie locale. Depuis sa mise en service en 2018, il produit chaque annÃ©e lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de 900 foyers. Cette extension de 300 kWc confirme lâ€™engagement de Solveo Energies sur le long terme auprÃ¨s de ses parcs en exploitation.

Le Mini-Champ Solaire, une solution dÃ©veloppÃ©e par Solveo Energies

Les Mini-Champs Solaires sont de petites unitÃ©s photovoltaÃ¯ques au sol conÃ§ues pour sâ€™implanter sur des terrains non exploitÃ©s â€” friches, zones dÃ©gradÃ©es, anciens sites industriels. Leur rapiditÃ© dâ€™installation et leur adaptabilitÃ© en font un outil particuliÃ¨rement pertinent pour accroÃ®tre la production dâ€™un parc dÃ©jÃ existant. PensÃ©s pour produire une Ã©lectricitÃ© consommÃ©e localement, ils rÃ©pondent aux besoins en Ã©nergie des consommateurs privÃ©s comme publics, au plus prÃ¨s des territoires. Rapidement dÃ©ployables sur un parc en production dâ€™ores et dÃ©jÃ raccordÃ©, les Mini-Champs Solaires permettent dâ€™accroÃ®tre le volume dâ€™Ã©lectrons verts produits et la performance des installations au service de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires.

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EncadrÃ©

Solveo Energies lance une campagne de financement citoyen pour la centrale photovoltaÃ¯que de Miraval-CabardÃ¨s

Solveo Energies ouvre une nouvelle campagne de financement participatif citoyen pour accompagner la construction de sa centrale photovoltaÃ¯que au sol implantÃ©e sur la commune de Miraval-CabardÃ¨s, au nord du dÃ©partement de lâ€™Aude, en rÃ©gion Occitanie. La collecte locale ouverte depuis le 30 mars 2026 est rÃ©servÃ©e aux habitants du dÃ©partement dâ€™implantation du projet, l’Aude, ainsi quâ€™Ã ceux des dÃ©partements limitrophes : HÃ©rault, Tarn, Haute-Garonne, AriÃ¨ge et PyrÃ©nÃ©es-Orientales. Un projet Ã lâ€™Ã©chelle du territoireÂ ! Le projet sera implantÃ© sur un site en friche deÂ 18 hectares, valorisant ainsi un foncier jusquâ€™alors inexploitÃ©. Les travaux ont dÃ©marrÃ© enÂ novembre 2025Â et la mise en service de la centrale est prÃ©vue pourÂ dÃ©cembre 2026. Avec une puissance installÃ©e deÂ 20,8 MWc, la centrale deÂ Miraval-CabardÃ¨sÂ reprÃ©sente un apport significatif en Ã©nergie renouvelable pour la rÃ©gion. Une fois opÃ©rationnelle, elle produira chaque annÃ©e une Ã©nergie Ã©quivalente Ã la consommation de prÃ¨s deÂ 6 200 foyers, tout en Ã©vitant lâ€™Ã©mission deÂ 337 tonnes de COâ‚‚Â par an.