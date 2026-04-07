Q ENERGY France et Fermes dâ€™Avenir sâ€™allient pour accÃ©lÃ©rer la transition agricole

Q ENERGYÂ France, acteur historique des Ã©nergies renouvelables, et Fermes dâ€™Avenir, association engagÃ©e dans lâ€™agroÃ©cologie, ont signÃ© un accord-cadre national visant Ã mutualiser leurs efforts au service de lâ€™agriculture franÃ§aise. Cet accord stratÃ©gique, conclu par Guillaume Guemard, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© deÂ Q ENERGYÂ France, et Marion Enzer, Directrice GÃ©nÃ©rale de Fermes dâ€™Avenir, ouvre la voie Ã un partenariat de long terme, destinÃ© Ã soutenir la transition agricole et lâ€™installation de nouveaux agriculteurs.Â

Depuis 25 ans,Â Q ENERGYÂ France sâ€™ancre durablement dans les territoires, en dÃ©veloppant des projets dâ€™Ã©nergies renouvelables construits avec les acteurs locaux.

Ancrer la transition dans les territoires : un engagement commun pour crÃ©er et partager la valeur agricole de demain

Dans les territoires Ã forte composante agricole, lâ€™entreprise souhaite aller au-delÃ de ses engagements Ã©nergÃ©tiques en contribuant directement Ã la transition agricole via un soutien Ã lâ€™installation de jeunes agriculteurs, un accompagnement des fermes en transition ainsi quâ€™une rÃ©ponse aux dÃ©fis du changement climatique dans les territoires ruraux. Ã€ travers ce partenariat, lâ€™entreprise renforce son engagement historique : contribuer Ã la transition agricole et Ã©nergÃ©tique en sâ€™appuyant sur des relations de long terme avec les collectivitÃ©s, les agriculteurs et les organisations locales. Fermes dâ€™Avenir, membre du Groupe SOS, apportera son expertise pour accompagner la crÃ©ation ou la transition de fermes agroÃ©cologiques, depuis les Ã©tudes prÃ©alables jusquâ€™au lancement opÃ©rationnel, avec lâ€™objectif de dÃ©velopper des modÃ¨les agricoles rÃ©silients, viables et bÃ©nÃ©fiques pour les territoires. Â«â€¯Avec Qâ€¯ENERGY, nous partageons la conviction que la transition agricole doit Ãªtre accompagnÃ©e au plus prÃ¨s du terrain, aux cÃ´tÃ©s de celles et ceux qui font vivre nos territoires. En soutenant lâ€™installation et la transformation de fermes agroÃ©cologiques, nous aidons des agriculteurs Ã sÃ©curiser leurs modÃ¨les, Ã gagner en rÃ©silience et Ã crÃ©er de la valeur localement. Ce partenariat marque une Ã©tape importante : il dÃ©montre quâ€™en unissant nos forces, nous pouvons accÃ©lÃ©rer la transition et redonner de la capacitÃ© dâ€™action Ã celles et ceux qui nourrissent le paysâ€¯Â» assure Marion Enzer, Directrice GÃ©nÃ©rale de Fermes dâ€™Avenir.

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Un premier projet concret en Nouvelle Aquitaine pour soutenir les agriculteurs

Un premier jalon concret est dÃ©jÃ lancÃ© dans la Vienne et les Deux-SÃ¨vres, oÃ¹ Fermes dâ€™Avenir accompagnera, pendant deux ans, des porteurs de projets du territoire via un programme personnalisÃ© couvrant les volets techniques, Ã©conomiques, organisationnels et humains. Dans ce territoire oÃ¹Â Q ENERGYÂ France est Ã lâ€™origine de plusieurs projets dâ€™Ã©nergies renouvelables en exploitation ou en cours de dÃ©veloppement, ce dispositif illustre la volontÃ© de dÃ©velopper des projets ancrÃ©s localement et directement bÃ©nÃ©fiques aux acteurs du territoire. Â«â€¯La transition Ã©nergÃ©tique doit avancer de concert avec la transition agricole. Avec Fermes dâ€™Avenir, nous faisons le choix dâ€™un partenariat Ã impact, tournÃ© vers lâ€™action et lâ€™accompagnement concret des agriculteurs. Ce partenariat sâ€™inscrit dans lâ€™ADN territorial deÂ Q ENERGYÂ France : co-construire des projets utiles, partager la valeur crÃ©Ã©e localement et renforcer les dynamiques rurales Â»Â se rÃ©jouit Guillaume Guemard, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ©Â Q ENERGYÂ France.