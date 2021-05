Solveo Energie/Infraco Africa : un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© pour un projet solaire en GuinÃ©e avec ElectricitÃ© De GuinÃ©e

L’énergie solaire poursuit son développement en Afrique. La signature entre Solvéo Energie et Infraco Africa du contrat d’achat d’électricité en Guinée lié à la future de la centrale photovoltaïque de Khoumaguéli contribue à la diversification du mix énergétique du pays. Plus de solaire, pou plus de croissance économique propre !

A travers la société de projet Khoumaguéli Solar SA, Solvéo Energie et InfraCo Africa ont signé avec Electricité De Guinée le contrat d’achat d’électricité de leur projet de centrale solaire, situé près de Linsan dans la région de Kindia. Précédé de la signature du contrat de concession, cet évènement marque une étape significative dans le développement du premier projet solaire d’envergure dans le pays.

45 MWc de solaire pour augmenter la part d’EnR dans le mix énergétique du pays

Initié et porté par Solvéo Energie, puis co-développé avec InfraCo Africa à partir de 2017, Khoumaguéli déploiera une puissance de plus de 45 MWc raccordée au réseau national d’électricité. La centrale fonctionnera en complémentarité avec les 75MW du barrage hydroélectrique de Garafiri. Cet ouvrage permettra d’augmenter la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique guinéen tout en minimisant les impacts liés à la variation des précipitations sur la production de la centrale hydraulique existante. Producteur et développeur indépendant d’énergies renouvelables, convaincu du potentiel africain et du besoin en électricité sur le continent, Solvéo Energie renforce ainsi son positionnement régional.

« Le projet associe le solaire photovoltaïque à l’hydroélectricité »

Pour Jean-Marc Mateos, président du groupe Solvéo, «Le projet Khoumaguéli Solar participe à la transition énergétique sur le continent africain. Il associe le solaire photovoltaïque à l’hydroélectricité produite en Guinée, permet de réduire le besoin en énergie thermique et diminue le coût de revient de l’électricité. ». Et il ajoute : « En coordination avec ses partenaires, Solvéo Energie s’implique sur ses projets à l’international en veillant à la pérennité du développement économique, social et environnemental pour que les futures centrales bénéficient efficacement aux usagers, aux infrastructures et aux interlocuteurs nationaux et régionaux. ». Le rôle d’InfraCo Africa vise à atténuer la pauvreté en mobilisant les fonds et l’expertise du secteur privé pour développer des projets d’infrastructure à haute valeur ajoutée en Afrique subsaharienne.

L’état guinéen a fait du secteur de l’énergie un axe prioritaire de développement

Gilles Vaes, CEO d’InfraCo Africa précise : « La signature de ce CAE est un jalon clé pour le projet Khoumagueli Solar qui apportera aux habitants et aux entreprises de Guinée une électricité fiable et abordable. En ces temps incertains, nous ne pouvons qu’admirer la détermination des équipes concernées à poursuivre leurs efforts pour faire de cet important accord une réalité. Cet évènement illustre également l’engagement continu d’EDG et du gouvernement de Guinée envers le développement du secteur de l’énergie verte ». Et de poursuivre : « InfraAfrica s’attache à réaliser des projets énergétiques en ligne avec l’Accord de Paris dans les marchés frontière – tels que la Guinée – qui entreprennent de développer des projets de production d’électricité avec le secteur privé et de valoriser les énergies renouvelables à grande échelle. InfraCo Africa explore également d’autres projets dans le pays et se réjouit de renforcer sa coopération avec la Guinée ». Dans le cadre du « National Development Plan Economic and Social Council » initié en 2016, l’état guinéen a fait du secteur de l’énergie un axe prioritaire de développement, ainsi, la centrale de Khoumaguéli permettra au Gouvernement de diversifier le recours aux ressources énergétiques du pays et d’augmenter la disponibilité et la fiabilité de l’approvisionnement électrique. Le lancement des travaux sur le site de Khoumaguéli démarrera début 2022, ce qui permettrait d’injecter les premiers mégawattheures dans le réseau électrique guinéen à partir de 2023.