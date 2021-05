GreenYellow : Mise en service officielle de 28 000 m2 dâ€™ombriÃ¨res PV sur 3 parkings du circuit de Nevers Magny-Cours

GreenYellow, acteur engagé depuis 14 ans dans le développement photovoltaïque et l’efficacité énergétique, était présent aux côtés de la SEM Nièvre Energies, le Conseil Départemental de la Nièvre et le circuit de Nevers Magny-Cours dans le cadre de la mise en service d’ombrières photovoltaïques de parking le mercredi 19 mai dernier. Un vrai projet de territoire dans un fief de l’automobile international !

A l’issue d’une étude de faisabilité, le Conseil Départemental de la Nièvre et le Syndicat Intercommunal d’Energies, d’Equipement et d’Environnement de la Nièvre (SIEEEN), ont retenu GreenYellow pour la solarisation de trois parkings (P5, P7 et P9) du circuit automobile de Nevers Magny-Cours, avec un démarrage des travaux courant décembre 2019. Le service Patrimoine et Energies du SIEEEN a conduit l’ensemble des travaux de cette opération d’envergure. Le projet a été finalisé fin 2020 pour les 3 parkings, pour une mise en service effective début 2021. GreenYellow s’engage une fois de plus en faveur de la transition énergétique en concrétisant cette solarisation du circuit de Nevers Magny-Cours.

300 tonnes de CO2 évitées

Pas moins de 28 000 m2 d’ombrières photovoltaïques qui ont été installées, d’une puissance totale de 4,78 MWc et munies de toits en panneaux solaires de type polycristallin, et qui ont pour vocation d’abriter des véhicules tout en récupérant de l’énergie solaire. Cette installation permettra une production annuelle d’environ 5 250 MWh, soit la consommation moyenne annuelle de 1 650 foyers en France (hors chauffage). Le circuit ayant une consommation annuelle de 1 935 MWh, verra sa balance énergétique couverte à + 272 % grâce aux ombrières et leur production annuelle de 5 250 MWh. La concrétisation de ce projet permettra ainsi d’éviter l’émission de près de 300 tonnes de CO2, soit l’équivalent de 1 420 arbres plantés.

Des projets en co-construction avec les acteurs locaux

Les bénéfices de ce projet sont nombreux :

Participation au développement des énergies renouvelables dans l’intérêt du territoire,

Valorisation des retombées économiques locales,

Diminution des émissions de CO2,

Amélioration du confort des usagers (protection des véhicules des intempéries et de la chaleur).

« Nous nous réjouissons de ce projet qui se concrétise d’ores et déjà par la production effective d’électricité verte. Il est important pour GreenYellow, entre autres, d’accompagner les collectivités et les différents acteurs locaux dans leur transition énergétique. C’est pourquoi nous proposons à ces derniers une plateforme complète de solutions techniques et financières pour les accompagner dans cette démarche. Nous avons à cœur de co-construire ensemble ces projets et d’être à l’écoute des besoins de chacune des parties prenantes. C’est une grande fierté pour nous d’avoir pu travailler sur ce circuit emblématique, aux côtés de la SEM Nièvre Energies, du Conseil départemental de la Nièvre et du circuit de Nevers Magny-Cours, et d’observer la concrétisation de ce projet d’envergure » déclare Jérôme Owczarczak, Directeur Général France de GreenYellow.