Trina Solar livrera des modules Vertex haute puissance de 210 mm en AmÃ©rique du Nord depuis sa nouvelle usine au Vietnam

Trina Solar vient de livrer le premier lot de cellules Trina Solar 210 mm et de modules Vertex de la chaîne de production de sa nouvelle usine de Thai Nguyen au Vietnam. Cette livraison marque le début par Trina Solar de la commercialisation à pleine capacité de ses modules Vertex 550W haute puissance de 210 mm à l’échelle mondiale. Une première pour ce type de modules 210 mm sur le marché nord-américain !

Trina Solar a inauguré son usine de Thai Nguyen au Vietnam en décembre 2020 et en a achevé la construction en cinq mois. Cette nouvelle usine à la pointe de la technologie dispose d’une capacité de 3 GW de cellules et 4,5 GW de modules. Le 15 mai drnier, l’usine a fabriqué avec succès le premier lot de modules haute puissance Vertex 550 W 210 mm. Pour l’industrie solaire photovoltaïque, l’usine de Trina Solar au Vietnam représente la première usine en dehors de la Chine à fabriquer des cellules avancées de 210 mm et des modules de 550 W. Cette installation entièrement automatisée renforce la livraison mondiale efficace de modules Vertex de Trina Solar et peut mieux répondre à la demande croissante de produits 210 mm de haute qualité et à haut rendement partout en Amérique du Nord.

Alors que les analystes énergétiques prévoient une forte croissance des projets solaires à grande échelle aux États-Unis dans la décennie à venir, les modules haute puissance 210 mm 550 W de Trina Solar peuvent aider les développeurs de projets et les financiers à atteindre une valeur de projet toujours plus grande.

Outre le Vertex 550 W, les projets de production de modules Vertex 400 W et 670 W sont désormais également à l’ordre du jour dans cette usine vietnamienne high tech, avec une capacité annuelle projetée à un équivalent de 3,5 GW de cellules 210 mm et 5 GW de modules 210 mm, respectivement. Actuellement, Trina Solar exploite plusieurs usines de cellules et de modules 210 Vertex en Chine et au Vietnam, qui devraient produire plus de 50 GW de modules au total d’ici la fin de 2021.