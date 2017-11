SoluWatt propose un shelter photovoltaÃ¯que encore plus compact

SoluWatt propose son tout nouveau local technique PV Plug and Play installé en moins d’une demi-journée sur site. Ce local en acier galvanisé a été développé pour contenir un Tableau Général Basse Tension en armoire polyester et jusqu’à 4 onduleurs par palette. Durée de vie : 20 ans. C’est aujourd’hui l’une des solutions industrielles les plus économiques qui s’installent à l’extérieur, entre le parc photovoltaïque et le réseau Basse Tension, pour la conversion de l’énergie solaire. La gamme Compact100 est une infrastructure complète d’une surface de 1 à 1.5m² avec une puissance jusqu’à 200kWc sur une palette ainsi que de nombreuses options disponibles (kit de protection pour AGCP, coupure d’urgence, coffrets DC, protection différentielle supplémentaire etc.)

Créée en 1992, Solu-Watt est un concepteur fabricant des produits et solutions électriques dans des domaines d’activités variés comme l’hôtellerie de plein air, le solaire photovoltaïque, les chantiers mobiles, le monde agricole ou le pompage piscine… Grâce à son bureau d’étude interne, la société développe des solutions 100% sur-mesure, adaptées aux caractéristiques des installations photovoltaïques : AGCP, TGBT, DC, AUTOCONSOMMATION, LOCAL TECHNIQUE PV. Forte de ses 25 années d’expérience, la société a su se faire une place parmi les leaders dans ses domaines d’activités grâce à sa réactivité et son savoir-faire et compte bien continuer sa progression dans les années à venir !

Plus d’infos…