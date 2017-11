Une levÃ©e de 240 millions d'euros Ã  investir principalement en Europe et aux Etats-Unis

Cette levée de 240 millions d’euros, souscrite dans le cadre d’un premier closing par plusieurs industriels des secteurs concernés, permettra de financer les entreprises quel que soit leur niveau de maturité. Les montants investis s’échelonneront de 250 K€ en amorçage à 15 M€ en growth. Jean-Marc Bally, Managing Partner d’Aster, se réjouit « de cette levée remarquable, preuve de la confiance de nos souscripteurs dans le modèle unique d’Aster et du dynamisme du venture capital en France ». Les fonds seront investis principalement en Europe et aux Etats-Unis, avec une capacité d’action en Asie. Aster couvre les principaux pôles d’innovation mondiaux, avec des bureaux à Paris, San Francisco et Tel-Aviv, ainsi qu’une présence en Chine et en Afrique au travers de fonds partenaires.

Deux thèmes principaux : transition énergétique et mobilité du futur

Les investissements d’Aster se polariseront sur les transformations digitales et industrielles des marchés de l’énergie et de la mobilité, domaines d’expertise de l’équipe depuis 17 ans. La transition énergétique constitue le premier axe de développement. Le deuxième axe d’investissement porte sur les mobilités du futur, notamment les nouveaux usages, les technologies et infrastructures favorisant la mobilité durable et la multimodalité, les véhicules connectés et autonomes. Selon Fabio Lancellotti, Partner d’Aster, « les mutations en cours dans les chaînes de valeur de l’énergie et de la mobilité créent des opportunités pour les jeunes pousses, mais aussi pour les industriels. Nous voulons dynamiser le secteur en combinant leurs atouts grâce à notre approche de «Business Hub» ».

Un « Business Hub » pour booster les projets des start-up

Aster met au service des sociétés financées une plateforme d’accélération animée par une équipe dédiée de collaborateurs chargés de favoriser les opportunités de business. Grâce à son approche de « Business Hub », Aster accompagne les entrepreneurs à tous les stades de leurs projets et leur facilite l’accès aux acteurs, réseaux et marchés les plus pertinents pour leur développement. Sur les douze derniers mois, le « Business Hub » a ainsi permis plus de 500 mises en relation et généré une vingtaine de partenariats entre start-up et grands groupes industriels. Au rayon des success-stories d’Aster, Solairedirect acquise par Engie en 2015 occupe une place de choix.

