Solutions Ã©volutives pour les espaces ouverts : K2 Systems renforce son portefeuille de solutions au sol

Avec Pi-Rack pour les projets Ã grande Ã©chelle utilitaires et des kits N-Rack flexibles, le spÃ©cialiste allemand des systÃ¨mes de montage Ã©largit sa gamme de systÃ¨mes au sol. DÃ©clinaisonsÂ !

Les projets Ã grande Ã©chelle constituent un moteur essentiel du dÃ©veloppement photovoltaÃ¯que en Europe : en 2025, environ 54 % de lâ€™ensemble des nouvelles installations Ã©taient des systÃ¨mes montÃ©s au sol. Un marchÃ© en pleine croissance, soutenu par les politiques publiques et inscrit dans la durÃ©e. K2 Systems suit constamment cette voie et Ã©largit son portefeuille dans ce segment. Avec le nouveau K2 Pi-Rack, l’entreprise introduit une solution dÃ©diÃ©e aux projets photovoltaÃ¯ques Ã grande Ã©chelle, tandis que les projets de moindre envergure peuvent toujours Ãªtre rÃ©alisÃ©s grÃ¢ce au systÃ¨me N-Rack. Des kits N-Rack sont par ailleurs disponibles pour les petites installations ne nÃ©cessitant aucun calcul.

Pi-Rack : ConÃ§u avec prÃ©cision pour des projets de grande envergure

K2 Systems positionne clairement le nouveau Pi-Rack sur le segment des projets Ã grande Ã©chelle : ce systÃ¨me de structure porteuse en acier est dÃ©veloppÃ© pour les grands projets photovoltaÃ¯ques et peut Ãªtre configurÃ© sur mesure selon les spÃ©cificitÃ©s de chaque projet. Lâ€™accent est mis sur une capacitÃ© de charge Ã©levÃ©e, des matÃ©riaux durables et un montage rapide facilitant la mise en oeuvre. Tous les composants en acier â€“ y compris les poteaux battus â€“ disposent dâ€™un revÃªtement zinc-magnÃ©sium-aluminium offrant une protection renforcÃ©e contre la corrosion. Lâ€™un des Ã©lÃ©ments clÃ© de la conception est le profilÃ© coulissant double face et le montage des modules sans vis par serrage par le bas â€“ deux caractÃ©ristiques qui simplifient et accÃ©lÃ¨rent l’installation. Le systÃ¨me prend en charge les inclinaisons des modules de 15Â° et 20Â° ainsi qu’une disposition en trois modules au format portrait. Le cheminement des cÃ¢bles est intÃ©grÃ© aux pannes ou le long des profils des poutres, garantissant une installation structurÃ©e, protÃ©geant les cÃ¢bles et facilitant les opÃ©rations de maintenance. Â« Nous avons dÃ©veloppÃ© Pi-Rack de maniÃ¨re Ã rÃ©pondre de maniÃ¨re optimale aux exigences techniques et logistiques des grands systÃ¨mes au sol Â», explique Katharina David, co-PDG de K2 Systems. Â« Un nombre rÃ©duit de composants, de faibles besoins en outillage et une grande adaptabilitÃ© aux configurations de terrain et aux types de modules favorisent des flux de travail rapides. La simplicitÃ© est convaincante. Cela reprÃ©sente de vÃ©ritables gains de temps et de coÃ»ts pour nos clients. Â»

N-Rack : solution Ã©conomique pour les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques de petite et moyenne taille

Alors que le Pi-Rack se positionne dans la catÃ©gorie des projets de grande puissance en mÃ©gawatts, les solutions N-Rack couvrent le spectre des centrales photovoltaÃ¯ques au sol de petite et moyenne taille. Elles permettent ainsi de valoriser des potentiels fonciers supplÃ©mentaires, tels que des terrains libres, des surfaces agricoles inutilisÃ©es ou de grands jardins raccordÃ©s au rÃ©seau. Le systÃ¨me supporte diffÃ©rents types de fondations â€“ fondations Ã poteaux enroulÃ©s, en bÃ©ton et pivotantes â€“ ainsi que des inclinaisons de modules de 15Â° ou 20Â°. Cela lui permet de s’adapter Ã diffÃ©rentes conditions et emplacements du sol. Pour des processus de livraison et d’installation rapides, K2 Systems propose des kits prÃ©configurÃ©s en deux configurations standard :

2 x 7 modules portrait â€“ adaptÃ©s aux petits systÃ¨mes sans permis de construire (par exemple Â« jardin photovoltaÃ¯que Â»)

Modules 2 x 12 Portrait â€“ taille standard de table pour les systÃ¨mes au sol de petite Ã moyenne taille jusqu’Ã environ 250 kW

Les kits K2 N-Rack sont composÃ©s de maniÃ¨re modulaire d’un kit supÃ©rieur et de plusieurs kits au sol. L’ensemble des composants peut Ãªtre assemblÃ© avec des outils courants. Le Top Kit contient les composants principaux de chaque configuration et est disponible pour les modules demi-cellules 54 cellules (54HC) et 72 cellules. Selon la nature du sol, quatre kits au sol sont disponibles pour la fondation : pour poteaux battus, fondations vissÃ©es, fondations en bÃ©ton ou en gabions. GrÃ¢ce Ã la conception standardisÃ©e du systÃ¨me, aucune validation statique supplÃ©mentaire n’est requise, ce qui accÃ©lÃ¨re le processus de planification.

Du toit Ã la faÃ§ade en passant par le plein air : K2 en tant que prestataire de services complets

Avec l’expansion du portefeuille de projets de grande envergure, K2 Systems poursuit son dÃ©veloppement stratÃ©gique : aprÃ¨s l’ajout de solutions de faÃ§ade Ã la gamme sur toit l’an dernier, les nouveaux systÃ¨mes au sol complÃ¨tent dÃ©sormais l’Ã©tape vers un fournisseur global de systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯que. L’entreprise continue de s’appuyer constamment sur des systÃ¨mes modulaires, des matÃ©riaux de haute qualitÃ© et des principes de conception bien rÃ©flÃ©chis ainsi que des services allant de la planification numÃ©rique Ã la mise en oeuvre de projets. Â« La transition Ã©nergÃ©tique nÃ©cessite chaque mÃ¨tre carrÃ© â€“ sur le toit, sur la faÃ§ade et dans l’espace ouvert Â», souligne Katharina David. Â« GrÃ¢ce Ã nos solutions Ã©tendues montÃ©es au sol, des projets de diffÃ©rentes tailles peuvent Ãªtre rÃ©alisÃ©s et des zones auparavant inutilisÃ©es peuvent Ãªtre dÃ©veloppÃ©es Ã©conomiquement. Â» Le systÃ¨me Pi-Rack K2 peut dÃ©sormais Ãªtre planifiÃ© par l’Ã©quipe du projet K2. Ã€ l’occasion d’Intersolar Europe 2026 Ã Munich, les experts en installations au sol pourront dÃ©couvrir en personne le systÃ¨me Pi-Rack au stand K2 Systems (A6.280), Ã©changer avec les spÃ©cialistes produits et discuter de leurs approches de projets. Les visiteurs du stand auront Ã©galement un aperÃ§u complet des derniÃ¨res innovations dans les secteurs des toitures inclinÃ©es et plates, ainsi que des solutions de faÃ§ades et de carports sÃ©lectionnÃ©es, que K2 Systems prÃ©sentera Ã©galement sur place.